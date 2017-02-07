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С начала суток украинская группа в СЦКК зафиксировала 41 обстрел боевиков
Украинская сторона в Совместном центре координации и контроля отмечает множественные нарушения "режима тишины" и минских договоренностей со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом заявил представитель украинской группы в ЦСКК Анатолий Петренко в эфире телеканала "112 Украина".
"По ситуации на текущие сутки мы продолжаем констатировать грубое нарушение минских договоренностей со стороны незаконных вооруженных формирований. Они продолжают обстрелы позиций ВСУ, а также мирные населенные пункты. На это время зафиксировано 41 такой обстрел, при этом применено 216 боеприпасов разного калибра", - сообщил Анатолий Петренко.
Он также отметил, что наиболее сложная ситуация сохраняется в районе Авдеевки, где продолжаются обстрелы с применением танков и минометов крупного калибра.
"На мариупольском направлении напряженная ситуация сохраняется около Гнутово и Талаковки. Украинской частью представителей Совместного центра совершается работа по прекращению огня. За это время 38 раз устанавливался "режим тишины". При этом позитивный результат достигнут в 20 случаях", - отметил Петренко.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
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