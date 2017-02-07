Савченко хотела, чтобы "ЛДНР" открыли в Киеве открыли свое посольство - Тимошенко раскрыла правду о скандальном нардепе

07.02.2017 09:25

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко сделала неожиданное заявление касательно Надежды Савченко. По ее словам, бывшая кремлевская узница и офицер ВСУ предлагала, чтобы Украина позволила террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР" открыть свои посольства в Киеве. Об этом Тимошенко рассказала в эфире программы "Свобода слова на ICTV", передает "Диалог.UA".

Тимошенко намекнула, что Савченко, похоже, совсем тронулась умом, и предлагала не просто создать беспрецедентные условия для переговоров с террористами "ДНР" и "ЛНР", но и открыть их посольства в Киеве, что, фактически, означало бы официальное признание незаконных вооруженных формирований субъектом переговоров в конфликте на Донбассе.



Депутат отметила, что с таким предложением ее фракция согласиться не могла, так как данные действия – это прямая легализация оккупации, и ни о каких "посольствах ЛДНР" и речи быть не может. "Я не знаю, откуда она берет такие советы и почему заняла такую позицию", - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Напомним, в декабре прошлого года Надежда Савченко после ряда своих резонансных заявлений о призывах к дружбе с террористами Захарченко и Плотницким, все-таки пообщалась с ними в Минске под патронатом ФСБ. Убийцы ей явно пришлись по душе, и она отметила, что они, оказывается, никакие "не черти".





