Снайпер боевиков обстрелял украинских военных СЦКК в зоне АТО

07.02.2017 11:05

Возле н.п.Лобачево Луганской области снайпер боевиков обстрелял офицеров украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), сообщает штаб АТО.

Согласно сообщению пресс-центра штаба АТО на официальной странице в соцсети Фейсбук, обстрел произошел в понедельник во время проведения украинской стороной СЦКК фотофиксации обстрела врагом мирного населенного пункта Лобачево.

"Представители наблюдательной миссии, которые документировали преступления на украинском Донбассе, попали под снайперский огонь. К счастью, раненых и погибших нет. Поврежден автомобиль миссии", - сказано в сообщении.

В штабе АТО подчеркивают, что все автомобили были соответственно маркированы большими знаками НМ, а офицеры имели шевроны наблюдательной миссии.

"Подчеркиваем, что подобные поступки являются грубым нарушением всех международных соглашений и еще раз подчеркивают бандитский характер террористических формирований ОРДО и ОРЛО", - сказано в сообщении.