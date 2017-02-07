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Архив - Донецкая область

Снайпер боевиков обстрелял украинских военных СЦКК в зоне АТО

07.02.2017 11:05
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Снайпер боевиков обстрелял украинских военных СЦКК в зоне АТО

Возле н.п.Лобачево Луганской области снайпер боевиков обстрелял офицеров украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), сообщает штаб АТО.

Согласно сообщению пресс-центра штаба АТО на официальной странице в соцсети Фейсбук, обстрел произошел в понедельник во время проведения украинской стороной СЦКК фотофиксации обстрела врагом мирного населенного пункта Лобачево.

"Представители наблюдательной миссии, которые документировали преступления на украинском Донбассе, попали под снайперский огонь. К счастью, раненых и погибших нет. Поврежден автомобиль миссии", - сказано в сообщении.

В штабе АТО подчеркивают, что все автомобили были соответственно маркированы большими знаками НМ, а офицеры имели шевроны наблюдательной миссии.

"Подчеркиваем, что подобные поступки являются грубым нарушением всех международных соглашений и еще раз подчеркивают бандитский характер террористических формирований ОРДО и ОРЛО", - сказано в сообщении.


Фото: https://www.youtube.com

Теги: Донбасс, снайпер, офицеры, боевики, обстрелы
 
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