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Сурков придумал новое "оружие" для уничтожения Украины
Сейчас Россия использует в гибридной войне против Украины так называемое "организационное оружие", концепцию которой разработал помощник президента Владислав Сурков и которая направлена на дестабилизацию внутренней ситуации в стране
Об этом заявил директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин, передает "Укринформ".
"Все, что придумал начальник Генштаба ВС РФ Герасимов в 2010-2011 годах (в отношении ведения "гибридной войны". - Ред.) - это все устарело. Сейчас есть уже серьезные изменения. На России есть и другие "корифеи", как они считают. Сурков в последнее время придумал так называемое "организационное оружие" - это целая сфера средств в энергетической, информационной и других сферах, с помощью которой можно сделать все, чтобы взорвать и дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине", - сказал он.
По мнению Горбулина, россияне в этом плане все время двигаются вперед.
"Но, мы отслеживаем эти ситуации и стараемся находить адекватные ответы", - добавил директор НИСДвин.
Фото: surkov.livejournal.com/
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Владимир, оружие, уничтожение, Владислав Ващук
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