Сурков придумал новое "оружие" для уничтожения Украины

07.02.2017 20:37

Сейчас Россия использует в гибридной войне против Украины так называемое "организационное оружие", концепцию которой разработал помощник президента Владислав Сурков и которая направлена на дестабилизацию внутренней ситуации в стране

Об этом заявил директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин, передает "Укринформ".

"Все, что придумал начальник Генштаба ВС РФ Герасимов в 2010-2011 годах (в отношении ведения "гибридной войны". - Ред.) - это все устарело. Сейчас есть уже серьезные изменения. На России есть и другие "корифеи", как они считают. Сурков в последнее время придумал так называемое "организационное оружие" - это целая сфера средств в энергетической, информационной и других сферах, с помощью которой можно сделать все, чтобы взорвать и дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине", - сказал он.

По мнению Горбулина, россияне в этом плане все время двигаются вперед.

"Но, мы отслеживаем эти ситуации и стараемся находить адекватные ответы", - добавил директор НИСДвин.