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Торговая блокада Донбасса: Семенченко заявил, что блокпост в Бахмуте продолжает работу

07.02.2017 21:12
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Торговая блокада Донбасса: Семенченко заявил, что блокпост в Бахмуте продолжает работу
Народный депутат Семен Семенченко опровергает сообщения некоторых СМИ о том, что блокпост "Штаба блокады торговли с оккупантами" закрыт. Об этом он сообщил на своей Фейсбук-странице.
"Хочу обратиться ко всем СМИ, разгоняющим фейк про то, что "Штаб блокады торговли с оккупантами" снял блокаду и закрыл блокпост в Бахмуте. Особенно, к 5 каналу и 1+1. Блокпост в Бахмуте стоит и стоять будет", - сообщил нардеп.
В подтверждение своих слов он сопроводил запись видеосюжетом, подтверждающим, что блокпост в Бахмуте продолжает действовать.
Напомним, спецназ нацполиции 6 февраля применил дубинки и слезоточивый газ против участников торговой блокады.

Фото: news.liga.net/

Теги: Донбасс, блокада, блокпост, Семен Семенченко, Бахмут
 
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