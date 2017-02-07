Торговая блокада Донбасса: Семенченко заявил, что блокпост в Бахмуте продолжает работу

07.02.2017 21:12

Народный депутат Семен Семенченко опровергает сообщения некоторых СМИ о том, что блокпост "Штаба блокады торговли с оккупантами" закрыт. Об этом он сообщил на своей Фейсбук-странице.

"Хочу обратиться ко всем СМИ, разгоняющим фейк про то, что "Штаб блокады торговли с оккупантами" снял блокаду и закрыл блокпост в Бахмуте. Особенно, к 5 каналу и 1+1. Блокпост в Бахмуте стоит и стоять будет", - сообщил нардеп.

В подтверждение своих слов он сопроводил запись видеосюжетом, подтверждающим, что блокпост в Бахмуте продолжает действовать.

Напомним, спецназ нацполиции 6 февраля применил дубинки и слезоточивый газ против участников торговой блокады.