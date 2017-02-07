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Архив - Донецкая область

Трамп пообещал разобраться с ситуацией на Востоке Украины

07.02.2017 07:15
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Трамп пообещал разобраться с ситуацией на Востоке Украины

Президент СЩА Дональд Трамп заявил, что в реальной ситуации в Украине ему еще предстоит разобраться. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News, передает 112.ua.

"Мы не знаем достоверно о том, что там происходит", - сказал президент.

 Трамп отрицательно ответил на вопрос ведущего, не оскорблен ли он тем, что ситуация на востоке Украины обострилась после его телефонной беседы с российским президентом Владимиром Путиным.

 При этом Трамп заметил в ответ на реплику ведущего о том, что ситуация в Украине обострилась из-за "насилия со стороны пророссийских сил", что в США не знают точно, контролируются ли Россией силы Востока Украины, или нет, но обещал, что узнают.

Напомним, ранее Трамп провел телефонный разговор с Петром Порошенко, в ходе которого поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины. Трамп также заявил, что США готовы помогать в мирном урегулировании ситуации на украинской границе.


Фото: https://ria.ru/

Теги: Украина, США, Донбасс, война, трамплин
 
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