Украинские парламентарии обратились к мировому сообществу из-за ситуации на Донбассе

07.02.2017 22:14

Верховная Рада официально обратилась к парламентам иностранных государств и международным организациям относительно осуждения эскалации военной агрессии России против Украины. Об этом сообщается на сайте ВРУ.

Причиной принятия данного обращения, согласно пояснительной записке, стали обстрелы боевиками Авдеевки, а также предотвращение гуманитарной катастрофы в этом населенном пункте и необходимость осуждение применения "оружия неизбирательного действия и других запрещенных средств и методов ведения войны в местах скопления или проживания гражданского населения вооруженными подразделениями Российской Федерации".

Напомним, ситуацию в Авдеевке обсудили в Европарламенте. В частности, в большинство депутатов подкомитета Европарламента по безопасности выразили поддержку Украине.