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Архив - Донецкая область

Утром в пунктах пропуска в Донецкой области скопилось больше 500 автомобилей

07.02.2017 10:08
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Утром в пунктах пропуска в Донецкой области скопилось больше 500 автомобилей

Сегодня утром наибольшее скопление транспорта наблюдается в пункте пропуска «Марьинка». Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

По данным ведомства, в очереди в сторону Курахово здесь собралось 150 автомобилей, проезда в направлении Донецка в КПВВ «Марьинка» ожидали 100 машин. Перед КПВВ «Майорск» утром скопилось 95 автомобилей, которые ехали в Горловку. Пропуска в сторону Бахмута здесь ожидали 70 единиц транспорта. Через контрольный пункт «Новотроицкое» на подконтрольную Украине территорию направлялись 25 машин, в обратную сторону – 45. В очереди перед КПВВ «Пищевик» было 40 автомобилей, которые ехали в Мариуполь, проезда в сторону Донецка ожидали 25 автомобилей.

Фото: https://twitter.com/

Теги: Донбасс, Госпогранслужба, пропускная система, КПВВ, очереди
 
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