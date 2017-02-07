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Утром в пунктах пропуска в Донецкой области скопилось больше 500 автомобилей
07.02.2017 10:08
Сегодня утром наибольшее скопление транспорта наблюдается в пункте пропуска «Марьинка». Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.
По данным ведомства, в очереди в сторону Курахово здесь собралось 150 автомобилей, проезда в направлении Донецка в КПВВ «Марьинка» ожидали 100 машин. Перед КПВВ «Майорск» утром скопилось 95 автомобилей, которые ехали в Горловку. Пропуска в сторону Бахмута здесь ожидали 70 единиц транспорта. Через контрольный пункт «Новотроицкое» на подконтрольную Украине территорию направлялись 25 машин, в обратную сторону – 45. В очереди перед КПВВ «Пищевик» было 40 автомобилей, которые ехали в Мариуполь, проезда в сторону Донецка ожидали 25 автомобилей.
Фото: https://twitter.com/
Теги: Донбасс, Госпогранслужба, пропускная система, КПВВ, очереди
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