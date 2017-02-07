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Архив - Донецкая область

В 9 селах Ясиноватского района восстановлено энергоснабжение

07.02.2017 18:11
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В 9 селах Ясиноватского района восстановлено энергоснабжение

Энергетики восстановили электроснабжение в 9 селах Ясиноватского района Донецкой области, которые были обесточены из-за боевых действий. Об этом сообщает департамент по корпоративным коммуникациям ДТЭК, передает "Остров".

"В течение 5-7 февраля энергетики ДТЭК вернули свет с села Водяное, Тоненькое, Семёновка, Бердычи, Новокалиново, Каменка, Веселое, Красногоровку и поселок Северный. На 15:00 7 февраля по Донецкой области из-за боевых действий остаются обесточенными еще 10 населенных пунктов", - говорится в сообщении. 

Пока остаются обесточенными села и поселки: 

в Ясиноватском районе: хутор Петровский, Спартак, Крутая Балка; 
в Бахмутском районе: Марков Яр, Лозовое; 
в Дебальцевском районе: Санжаровка, Логвиново; 
в Тельмановском районе: Белокаменка; 
в Шахтерском районе: Круглик, Веселый. 

Энергетики восстанавливают повреждения, как только получают разрешения от военных и прекращаются обстрелы. 

"Чтобы бригада выехала на ремонтные работы, нужно пройти сложную процедуру получения разрешений, ведь повреждения находятся в «серой зоне». Ее не контролирует ни одна из сторон, но территория находится под обстрелами. Каждый день мы подаем заявки на аварийно-восстановительные работы. Но даже, получая официально разрешения на работы, наши бригады попадают под обстрелы. Так происходило в период с 1 по 4 февраля при восстановлении линии под Авдеевкой", – отмечает генеральный директор ДТЭК Высоковольтных сетей Олег Трифонов. 

Восстановление второй высоковольтной линии Макеевка-АКХЗ №1, которая обеспечит резервное питание Авдеевке, Авдеевскому коксохиму и близлежащим селам, пока невозможно в связи с отсутствием разрешения на проведение работ. 


Фото: vchasnoua.com/

Теги: Донбасс, селен, электроэнергия, Ясиноватский район
 
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