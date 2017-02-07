В 9 селах Ясиноватского района восстановлено энергоснабжение

07.02.2017 18:11

Энергетики восстановили электроснабжение в 9 селах Ясиноватского района Донецкой области, которые были обесточены из-за боевых действий. Об этом сообщает департамент по корпоративным коммуникациям ДТЭК, передает "Остров".



"В течение 5-7 февраля энергетики ДТЭК вернули свет с села Водяное, Тоненькое, Семёновка, Бердычи, Новокалиново, Каменка, Веселое, Красногоровку и поселок Северный. На 15:00 7 февраля по Донецкой области из-за боевых действий остаются обесточенными еще 10 населенных пунктов", - говорится в сообщении.



Пока остаются обесточенными села и поселки:



в Ясиноватском районе: хутор Петровский, Спартак, Крутая Балка;

в Бахмутском районе: Марков Яр, Лозовое;

в Дебальцевском районе: Санжаровка, Логвиново;

в Тельмановском районе: Белокаменка;

в Шахтерском районе: Круглик, Веселый.



Энергетики восстанавливают повреждения, как только получают разрешения от военных и прекращаются обстрелы.



"Чтобы бригада выехала на ремонтные работы, нужно пройти сложную процедуру получения разрешений, ведь повреждения находятся в «серой зоне». Ее не контролирует ни одна из сторон, но территория находится под обстрелами. Каждый день мы подаем заявки на аварийно-восстановительные работы. Но даже, получая официально разрешения на работы, наши бригады попадают под обстрелы. Так происходило в период с 1 по 4 февраля при восстановлении линии под Авдеевкой", – отмечает генеральный директор ДТЭК Высоковольтных сетей Олег Трифонов.



Восстановление второй высоковольтной линии Макеевка-АКХЗ №1, которая обеспечит резервное питание Авдеевке, Авдеевскому коксохиму и близлежащим селам, пока невозможно в связи с отсутствием разрешения на проведение работ.