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В 9 селах Ясиноватского района восстановлено энергоснабжение
Энергетики восстановили электроснабжение в 9 селах Ясиноватского района Донецкой области, которые были обесточены из-за боевых действий. Об этом сообщает департамент по корпоративным коммуникациям ДТЭК, передает "Остров".
"В течение 5-7 февраля энергетики ДТЭК вернули свет с села Водяное, Тоненькое, Семёновка, Бердычи, Новокалиново, Каменка, Веселое, Красногоровку и поселок Северный. На 15:00 7 февраля по Донецкой области из-за боевых действий остаются обесточенными еще 10 населенных пунктов", - говорится в сообщении.
Пока остаются обесточенными села и поселки:
в Ясиноватском районе: хутор Петровский, Спартак, Крутая Балка;
в Бахмутском районе: Марков Яр, Лозовое;
в Дебальцевском районе: Санжаровка, Логвиново;
в Тельмановском районе: Белокаменка;
в Шахтерском районе: Круглик, Веселый.
Энергетики восстанавливают повреждения, как только получают разрешения от военных и прекращаются обстрелы.
"Чтобы бригада выехала на ремонтные работы, нужно пройти сложную процедуру получения разрешений, ведь повреждения находятся в «серой зоне». Ее не контролирует ни одна из сторон, но территория находится под обстрелами. Каждый день мы подаем заявки на аварийно-восстановительные работы. Но даже, получая официально разрешения на работы, наши бригады попадают под обстрелы. Так происходило в период с 1 по 4 февраля при восстановлении линии под Авдеевкой", – отмечает генеральный директор ДТЭК Высоковольтных сетей Олег Трифонов.
Восстановление второй высоковольтной линии Макеевка-АКХЗ №1, которая обеспечит резервное питание Авдеевке, Авдеевскому коксохиму и близлежащим селам, пока невозможно в связи с отсутствием разрешения на проведение работ.
Фото: vchasnoua.com/
Теги: Донбасс, селен, электроэнергия, Ясиноватский район
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