В Авдеевке работают магазины, садики, школы, идут восстановительные работы

07.02.2017 14:43

За ночь и утро в Авдеевке обстрелов и новых повреждений зданий не было. Об этом заявил руководитель городской ВГА Авдеевки Павел Малыхин.

Он отметил, что школы и детсады работают в обычном режиме.

"Сейчас у нас работают две школы, №7 и №1, это на Новой и Старой Авдеевке. Также в нормальном режиме работают детсады. Эта гуманитарная помощь в отношении свежих фруктов, сладостей, все это направляется в детские сады, школы для того, чтобы увеличить норму питания детей", - отметил Малыхин.

Председатель ВГА добавил, что вчера заработала Донецкая фильтровальная станция. Сейчас вода и свет поступают постоянно в нормальном режиме.

"Там, где неповрежденные линии, на которых работают наши бригады по восстановлению, свет подается. Пункты обогрева еще стоят, потому что люди приходят, получают там питание", - сообщил он.

Также Малыхин отметил, что по состоянию на вчера, бригадами было восстановлено 41 частный дом. Сейчас работают 40 человек.

"Сейчас у нас есть 40 человек. Они разбиты в зависимости от того, как поврежден объект, в бригады. По многоквартирным домам мы пригласили специалистов, которые сейчас осматривают повреждения, делают проектно-сметную документацию. Ждем их выводы относительно грамотного инженерного восстановления этих домов", - добавил глава ВГА.

Известно, что в городе выплачиваются заработные платы, пенсии и работают магазины.