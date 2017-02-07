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Архив - Донецкая область

В Авдеевке работают магазины, садики, школы, идут восстановительные работы

07.02.2017 14:43
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В Авдеевке работают магазины, садики, школы, идут восстановительные работы

За ночь и утро в Авдеевке обстрелов и новых повреждений зданий не было. Об этом заявил руководитель городской ВГА Авдеевки Павел Малыхин.

Он отметил, что школы и детсады работают в обычном режиме.

"Сейчас у нас работают две школы, №7 и №1, это на Новой и Старой Авдеевке. Также в нормальном режиме работают детсады. Эта гуманитарная помощь в отношении свежих фруктов, сладостей, все это направляется в детские сады, школы для того, чтобы увеличить норму питания детей", - отметил Малыхин.

Председатель ВГА добавил, что вчера заработала Донецкая фильтровальная станция. Сейчас вода и свет поступают постоянно в нормальном режиме.

"Там, где неповрежденные линии, на которых работают наши бригады по восстановлению, свет подается. Пункты обогрева еще стоят, потому что люди приходят, получают там питание", - сообщил он.

Также Малыхин отметил, что по состоянию на вчера, бригадами было восстановлено 41 частный дом. Сейчас работают 40 человек.

"Сейчас у нас есть 40 человек. Они разбиты в зависимости от того, как поврежден объект, в бригады. По многоквартирным домам мы пригласили специалистов, которые сейчас осматривают повреждения, делают проектно-сметную документацию. Ждем их выводы относительно грамотного инженерного восстановления этих домов", - добавил глава ВГА.

Известно, что в городе выплачиваются заработные платы, пенсии и работают магазины.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, Авдеевка, работа, дом, восстановление
 
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