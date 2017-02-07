- Как продлить пропуск в зону АТО - появились некоторые новшества09:46
- За ночь в зоне АТО зафиксировано 7 обстрелов, потерь нет - штаб 09:38
- Под обстрел попал Докучаевск, есть разрушения, обесточена котельная09:29
- Савченко хотела, чтобы "ЛДНР" открыли в Киеве открыли свое посольство - Тимошенко раскрыла правду о скандальном нардепе09:25
- ОБСЕ зафиксировал тысячи новых воронок на Донбассе09:11
- Для возвращения Крыма и Донбасса Украине необходимо принять компромиссные решения - Марчук09:06
- На КПВВ "Майорск" по людям стрелял военный ВСУ - полиция08:57
- Блокада Донбасса: если бы ветераны АТО в 2014 не стали защищать государство, то не было бы Украины - Бутусов08:41
- Боевики вели огонь на всех направлениях, ранен украинский военный07:27
- Трамп пообещал разобраться с ситуацией на Востоке Украины07:15
В "ДНР" проходит мобилизация силовиков, все военизированные подразделения переведены "на казарму"
В «ДНР» продолжается мобилизация всех «силовых» структур. Об этом в facebook сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
Из отпусков были отозваны все боевики, подразделения приведены в полную боевую готовность. Все военизированные формирования «ДНР» и подразделения "полиции" и "МГБ ДНР" переведены на казарменное положение по месту несения службы до особого распоряжения. В академии «МВД ДНР» проведены мероприятия по подготовке к эвакуации. Активно проводится работа с лицами, которые ранее уволились из «правоохранительных органов» и военных формирований «ДНР», с требованиями к возвращению на службу.
Также в «ДНР» и «ЛНР» все органы «местного самоуправления», «гражданской обороны» и предприятия, имеющие спецтехнику, с учетом продолжающихся боевых действий, переведены на режим работы «повышенная готовность» (круглосуточные дежурства и полное взаимодействие с «МЧС» для устранения последствий возникающих чрезвычайных происшествий).
В органы «местного самоуправления» н.п. Горловка, Енакиево, Дебальцево из Донецка поступило указание по подготовке к возможной эвакуации.
Фото: sharij.net/
Теги: Донбасс, силовики, мобилизация, ДНР
- Из-за событий в Донбассе Ярош объявил общую мобилизацию "Правого сектора" (ВИДЕО)
- Единство Украины испытывают на прочность огнём и кровью (ФОТО + ВИДЕО)
- Военный комиссар Донецкой области: "У нас нет "Правого сектора", не мешайте военным" (ФОТО + ВИДЕО)
- Плотницкий держит руку на пульсе: отстранил оскандалившихся милицейского и угольного "министров"
- В «ЛНР» силовики отбирают детей у родителей
- Как продлить пропуск в зону АТО - появились некоторые новшества09:46
- За ночь в зоне АТО зафиксировано 7 обстрелов, потерь нет - штаб 09:38
- Под обстрел попал Докучаевск, есть разрушения, обесточена котельная09:29
- Савченко хотела, чтобы "ЛДНР" открыли в Киеве открыли свое посольство - Тимошенко раскрыла правду о скандальном нардепе09:25
- ОБСЕ зафиксировал тысячи новых воронок на Донбассе09:11
- Для возвращения Крыма и Донбасса Украине необходимо принять компромиссные решения - Марчук09:06
- На КПВВ "Майорск" по людям стрелял военный ВСУ - полиция08:57
- Блокада Донбасса: если бы ветераны АТО в 2014 не стали защищать государство, то не было бы Украины - Бутусов08:41
- Убийство "главного" луганского милиционера "приписали" майору ВСУ08:11
- Боевики вели огонь на всех направлениях, ранен украинский военный07:27
- В "ДНР" проходит мобилизация силовиков, все военизированные подразделения переведены "на казарму"09:53
- Как продлить пропуск в зону АТО - появились некоторые новшества09:46
- За ночь в зоне АТО зафиксировано 7 обстрелов, потерь нет - штаб 09:38
- В Испании судят министра-сепаратиста09:35
- Под обстрел попал Докучаевск, есть разрушения, обесточена котельная09:29
- Савченко хотела, чтобы "ЛДНР" открыли в Киеве открыли свое посольство - Тимошенко раскрыла правду о скандальном нардепе09:25
- ОБСЕ зафиксировал тысячи новых воронок на Донбассе09:11
- Для возвращения Крыма и Донбасса Украине необходимо принять компромиссные решения - Марчук09:06
- На КПВВ "Майорск" по людям стрелял военный ВСУ - полиция08:57
- Блокада Донбасса: если бы ветераны АТО в 2014 не стали защищать государство, то не было бы Украины - Бутусов08:41
- ИГИЛ, Путин и Трамп: астролог объяснил древнее предсказание10:43
- Пять причин отправиться в морской круиз10:37
- Почему тошнит и кружится голова в пасмурную погоду09:18
- Как перестать распыляться на несколько дел одновременно08:38
- Как отличить грипп от простуды?07:51
- Можно ли никогда не уставать?07:08
- Фокус-покус – и денег нет: как иллюзионист-мошенник обманывал сотрудников кафе и магазинов22:33
- Уроки Авдеевки, или Когда закончится война . ВИДЕО07:44
- Как боевики ДНР выдали взрыв собственного грузовика с боеприпасами за обстрел Донецка Точкой У06:27
- Ученые развенчали миф об этом продукте14:28
- Украинские военные решили ударить по террористам "ДНР" с неожиданной стороны
- Российских военных вывели с Донбасса – новый ход Кремля
- Бои за Авдеевку глазами российских военных, которых росСМИ называет "офицерами ополчения"
- ДНРовцы озвучили российским СМИ свои потери в боях у Авдеевки
- Боевые подразделения ВСУ могут быстро прорвать линию фронта "ДНР"
- Трамп в бешенстве: стало известно о появлении предателя в команде президента США
- Фашик Донецкий рассказал, для чего в оккупированный Донецк приехали москвичи и какую картинку будут делать для росСМИ
- Авдеевка: журналисты показали "три Украины" одновременно (ВИДЕО)
- Украина намерена отказаться от угля, добываемого на оккупированном Донбассе
- Блокада Донбасса: что произошло под Бахмутом