В "ДНР" проходит мобилизация силовиков, все военизированные подразделения переведены "на казарму"

07.02.2017 09:53

В «ДНР» продолжается мобилизация всех «силовых» структур. Об этом в facebook сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Из отпусков были отозваны все боевики, подразделения приведены в полную боевую готовность. Все военизированные формирования «ДНР» и подразделения "полиции" и "МГБ ДНР" переведены на казарменное положение по месту несения службы до особого распоряжения. В академии «МВД ДНР» проведены мероприятия по подготовке к эвакуации. Активно проводится работа с лицами, которые ранее уволились из «правоохранительных органов» и военных формирований «ДНР», с требованиями к возвращению на службу.

Также в «ДНР» и «ЛНР» все органы «местного самоуправления», «гражданской обороны» и предприятия, имеющие спецтехнику, с учетом продолжающихся боевых действий, переведены на режим работы «повышенная готовность» (круглосуточные дежурства и полное взаимодействие с «МЧС» для устранения последствий возникающих чрезвычайных происшествий).

В органы «местного самоуправления» н.п. Горловка, Енакиево, Дебальцево из Донецка поступило указание по подготовке к возможной эвакуации.