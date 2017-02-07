В "ДНР" промаркируют все "республиканские бренды"

07.02.2017 13:53

На прилавках торговых сетей «ДНР» станет обязательным знак «Сделано в ДНР», сообщают сепаратистские СМИ.

В «Министерстве промышленности и торговли ДНР» сообщили, что по мнению «властей» такие действия помогут продвижению товаров отечественного производства. На данный момент создан и специальный логотип, которым такие продукты будут обозначаться.

«И.о. министра промышленности и торговли ДНР» Алексей Грановский заявил : «Мы разработали концепцию в продвижении республиканских брендов и товаров местных производителей. Первый этап продвижения, это проект — „Сделано в ДНР“, это пример того, как должен выглядеть местный производитель на полках магазинов».