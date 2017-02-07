В "ДНР" за фото и видео съемку разрешено стрелять на поражение

07.02.2017 10:04

Об этом пишет координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в facebook.

С целью скрыть преступную деятельность своих артиллерийских подразделений, российское командование «1 АК ДНР» отдало приказ на усиление контроля за перемещением гражданских лиц в Донецке и других населенных пунктах.

Патрулям приказано:

- проводить тщательную проверку всех гражданских лиц;

- предотвращать осуществление ими фото и видеосъемки ведения артиллерийского огня из жилых районов;

- в случае неповиновения открывать огонь на поражение без предупреждения.