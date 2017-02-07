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В "ДНР" за фото и видео съемку разрешено стрелять на поражение
07.02.2017 10:04
Об этом пишет координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в facebook.
С целью скрыть преступную деятельность своих артиллерийских подразделений, российское командование «1 АК ДНР» отдало приказ на усиление контроля за перемещением гражданских лиц в Донецке и других населенных пунктах.
Патрулям приказано:
- проводить тщательную проверку всех гражданских лиц;
- предотвращать осуществление ими фото и видеосъемки ведения артиллерийского огня из жилых районов;
- в случае неповиновения открывать огонь на поражение без предупреждения.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донецк, Донбасс, гражданская война, ДНР, проверки
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