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В Донецке сокращена подача воды (Список улиц)

07.02.2017 15:54
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В Донецке сокращена подача воды (Список улиц)

Донецкгорводоканал» сообщил о сокращении подачи воды на 25% с 9:00 07.02.2017 до окончания ремонтных работ, которые ведет "Вода Донбасса" на Мушкетовском водоводе.

В частности, сообщается о сокращения подачи воды в Пролетарский, Буденновский, Калининский (от пр. Красногвардейский до ул. Марии Ульяновой) и частично Ленинский районы. Пишет пресс-служба "горадминистрации".

Сегодня восстановительные работы проходят:

- в Буденновском районе по улицам Привольная и Паганини,

- в Калининском районе по улице Лазо и проспекту Мира, а также на пересечении проспекта Ильича и улицы Антипова,

- в Кировском районе по улицам Радченко, Дарьяльская и Белградская,

- в Куйбышевском районе по улицам Саянская, Хлебодарная и Ванникова,

- в Петровском районе по улицам Осоавиахима и Петровского,

- в Пролетарском районе по улице Заветная,

- в Ворошиловском районе по улице Розы Люксембург, проспекту Театральный и Гринкевича,

- в Ленинском районе по улицам 7-я Александровка и Куйбышева,

- в Киевском районе по улицам Локомотивная и Кальмана.


Фото: aif.md/

Теги: Донецк, Донбасс, вода, сокращение, подагра
 
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