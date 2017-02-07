Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Красногоровке в результате пожара погибли двое мужчин

07.02.2017 14:33
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Красногоровке в результате пожара погибли двое мужчин

Тела двух мужчин обнаружены в ходе тушения пожара в Красногоровке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области. 

Отмечается, что сегодня в 7:07 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, возникшем в квартире двухэтажного жилого дома в Красногоровке Марьинского района по ул. Сумская, 1. 

Спасатели, прибывшие по вызову,в 08:38 локализовали пожар, а в 09:12 -  ликвидировали. "Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили тела двух мужчин 1980 и 1983 рождения", - сообщает ведомство.

 
  


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, пожар, Красногоровка, МЧС, гибель, мужчины
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх