В Красногоровке в результате пожара погибли двое мужчин

07.02.2017 14:33

Тела двух мужчин обнаружены в ходе тушения пожара в Красногоровке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.



Отмечается, что сегодня в 7:07 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, возникшем в квартире двухэтажного жилого дома в Красногоровке Марьинского района по ул. Сумская, 1.



Спасатели, прибывшие по вызову,в 08:38 локализовали пожар, а в 09:12 - ликвидировали. "Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили тела двух мужчин 1980 и 1983 рождения", - сообщает ведомство.



