В "ЛДНР" через Изварино прибыло более 80 единиц бронетехники, на жд станциях "Донецк" и "Иловайск" зафиксировано 40 платформ боевой техники

07.02.2017 11:19

С момента эскалации конфликта в Авдеевке, за период с 30 января по 6 февраля, российско-террористические войска выпустили по позициям украинских военных не менее 7,5 тысяч мин и снарядов, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По его словам, снаряды выпускались в районах Авдеевки, Каменки, Опытного и шахты "Бутовка". "За этот же период только в район Горловки из России было доставлено более 100 тонн боеприпасов.

Через пункты пропуска "Изварино" и "Гуково" на временно оккупированную территорию Донецкой области из России было переброшено более 80 единиц бронетехники (танки, БТР, РСЗО БМ-21 "Град", гаубицы Д-30). На железнодорожных станциях "Донецк" и "Иловайск" зафиксировано прибытие в общей сложности более 40 платформ с боевой техникой", - пишет Тымчук на странице в Facebook.

В район Харцызска из Российской Федерации переброшено две батальонные тактические группы (БТГр), укомплектованные кадровыми российскими военными. Кроме того, в этот район переброшены также восемь гаубиц Д-30, восемь минометов калибра 120 мм, 14 БМП, восемь танков. Подразделения БТГр размещены на территории Харцызского трубного завода.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам. Из-за обстрелов российских сил было нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, приостановил работу коксохимический завод. В понедельник, 6 февраля, восстановлено водо-, тепло- и электроснабжение Авдеевки, заработали общеобразовательные школы и детские сады.



