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Архив - Донецкая область

В Мариуполе разоблачили банду врачей-патологоанатомов

07.02.2017 20:46
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В Мариуполе разоблачили банду врачей-патологоанатомов
Группу врачей-патологоанатомов, которые требовали деньги с родственников умерших, разоблачила в Мариуполе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Согласно сообщению, в течение прошлого года чиновники Донецкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы, злоупотребляя доверием, взимали с близких умерших средства за предоставление обязательных и бесплатных услуг своего заведения. От сделки вымогатели ежемесячно получали 300-500 тысяч гривен.
Оперативники спецслужбы провели 16 санкционированных обысков по месту работы, в жилых помещениях злоумышленников и в офисах коммерческих предприятий, причастных к преступной деятельности.
Во время следственных действий правоохранители изъяли более двух миллионов гривен, почти 175 000 долларов США, 62 000 евро, более 110 000 российских рублей, коллекционные монеты и изделия из золота, 15 печатей фиктивных предприятий и т.н. «Черную бухгалтерию».
Открыто уголовное производство по ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, - говорится в сообщении.

Фото: www.expert.dn.ua/

Теги: Донбасс, Мариуполь, врачи, деньги, СБУ, патология
 
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