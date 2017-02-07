В Мариуполе разоблачили банду врачей-патологоанатомов

07.02.2017 20:46

Группу врачей-патологоанатомов, которые требовали деньги с родственников умерших, разоблачила в Мариуполе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Согласно сообщению, в течение прошлого года чиновники Донецкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы, злоупотребляя доверием, взимали с близких умерших средства за предоставление обязательных и бесплатных услуг своего заведения. От сделки вымогатели ежемесячно получали 300-500 тысяч гривен.

Оперативники спецслужбы провели 16 санкционированных обысков по месту работы, в жилых помещениях злоумышленников и в офисах коммерческих предприятий, причастных к преступной деятельности.

Во время следственных действий правоохранители изъяли более двух миллионов гривен, почти 175 000 долларов США, 62 000 евро, более 110 000 российских рублей, коллекционные монеты и изделия из золота, 15 печатей фиктивных предприятий и т.н. «Черную бухгалтерию».

Открыто уголовное производство по ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, - говорится в сообщении.