Последние новости раздела
- Государство обеспечит финансирование образования для детей, проживающих на линии разграничения в зоне АТО21:29
- Американский беспилотник 11 часов летал вдоль линии разграничения на Донбассе и вернулся на базу в Италии21:21
- Торговая блокада Донбасса: Семенченко заявил, что блокпост в Бахмуте продолжает работу21:12
- Глава российского МИДа Лавров заявил о том, что Кремль не оставит Украину в покое даже в случае окончания войны на Донбассе21:09
- Еврокомиссия требует от Киева возобновить выплату пенсий на оккупированных территориях Донбасса20:58
- В Мариуполе разоблачили банду врачей-патологоанатомов20:46
- Сурков придумал новое "оружие" для уничтожения Украины20:37
- НБУ присвоил расчетный код МФО "Центробанку ДНР" - журналист20:22
- С начала суток украинская группа в СЦКК зафиксировала 41 обстрел боевиков20:10
- Не раньше, чем через три-четыре года после войны - Марчук о выборах на Донбассе19:50
В Мариуполе разоблачили банду врачей-патологоанатомов
07.02.2017 20:46
Группу врачей-патологоанатомов, которые требовали деньги с родственников умерших, разоблачила в Мариуполе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Согласно сообщению, в течение прошлого года чиновники Донецкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы, злоупотребляя доверием, взимали с близких умерших средства за предоставление обязательных и бесплатных услуг своего заведения. От сделки вымогатели ежемесячно получали 300-500 тысяч гривен.
Оперативники спецслужбы провели 16 санкционированных обысков по месту работы, в жилых помещениях злоумышленников и в офисах коммерческих предприятий, причастных к преступной деятельности.
Во время следственных действий правоохранители изъяли более двух миллионов гривен, почти 175 000 долларов США, 62 000 евро, более 110 000 российских рублей, коллекционные монеты и изделия из золота, 15 печатей фиктивных предприятий и т.н. «Черную бухгалтерию».
Открыто уголовное производство по ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, - говорится в сообщении.
Фото: www.expert.dn.ua/
Теги: Донбасс, Мариуполь, врачи, деньги, СБУ, патология
Читайте также:
- Коммерсанты хотели похитить деньги, выделенные на мариупольский водовод
- Еще один теракт не случится в Мариуполе
- В Мариуполе врачи спасли двух замерзающих бомжей
- В мариупольском отделении гемодиализа не хватает средств
- Старые знакомые мариупольских милиционеров попросились в тюрьму
- Чиновники за хищение миллионов отделались условным сроком
- На Луганщине задержали фуру с контрабандными грецкими орехами21:54
- Государство обеспечит финансирование образования для детей, проживающих на линии разграничения в зоне АТО21:29
- Американский беспилотник 11 часов летал вдоль линии разграничения на Донбассе и вернулся на базу в Италии21:21
- Торговая блокада Донбасса: Семенченко заявил, что блокпост в Бахмуте продолжает работу21:12
- Глава российского МИДа Лавров заявил о том, что Кремль не оставит Украину в покое даже в случае окончания войны на Донбассе21:09
- Еврокомиссия требует от Киева возобновить выплату пенсий на оккупированных территориях Донбасса20:58
- В Мариуполе разоблачили банду врачей-патологоанатомов20:46
- Сурков придумал новое "оружие" для уничтожения Украины20:37
- НБУ присвоил расчетный код МФО "Центробанку ДНР" - журналист20:22
- С начала суток украинская группа в СЦКК зафиксировала 41 обстрел боевиков20:10
- На Луганщине задержали фуру с контрабандными грецкими орехами21:54
- Возвращение медосмотра и повышение штрафов - Рада готовит "сюрприз" водителям21:43
- Государство обеспечит финансирование образования для детей, проживающих на линии разграничения в зоне АТО21:29
- Американский беспилотник 11 часов летал вдоль линии разграничения на Донбассе и вернулся на базу в Италии21:21
- Торговая блокада Донбасса: Семенченко заявил, что блокпост в Бахмуте продолжает работу21:12
- Глава российского МИДа Лавров заявил о том, что Кремль не оставит Украину в покое даже в случае окончания войны на Донбассе21:09
- Еврокомиссия требует от Киева возобновить выплату пенсий на оккупированных территориях Донбасса20:58
- В Мариуполе разоблачили банду врачей-патологоанатомов20:46
- Сурков придумал новое "оружие" для уничтожения Украины20:37
- НБУ присвоил расчетный код МФО "Центробанку ДНР" - журналист20:22
- ИГИЛ, Путин и Трамп: астролог объяснил древнее предсказание10:43
- Пять причин отправиться в морской круиз10:37
- Почему тошнит и кружится голова в пасмурную погоду09:18
- Как перестать распыляться на несколько дел одновременно08:38
- Как отличить грипп от простуды?07:51
- Можно ли никогда не уставать?07:08
- Фокус-покус – и денег нет: как иллюзионист-мошенник обманывал сотрудников кафе и магазинов22:33
- Уроки Авдеевки, или Когда закончится война . ВИДЕО07:44
- Как боевики ДНР выдали взрыв собственного грузовика с боеприпасами за обстрел Донецка Точкой У06:27
- Ученые развенчали миф об этом продукте14:28
- Украинские военные решили ударить по террористам "ДНР" с неожиданной стороны
- Российских военных вывели с Донбасса – новый ход Кремля
- Бои за Авдеевку глазами российских военных, которых росСМИ называет "офицерами ополчения"
- ДНРовцы озвучили российским СМИ свои потери в боях у Авдеевки
- Боевые подразделения ВСУ могут быстро прорвать линию фронта "ДНР"
- Трамп в бешенстве: стало известно о появлении предателя в команде президента США
- Фашик Донецкий рассказал, для чего в оккупированный Донецк приехали москвичи и какую картинку будут делать для росСМИ
- Авдеевка: журналисты показали "три Украины" одновременно (ВИДЕО)
- ИГИЛ, Путин и Трамп: астролог объяснил древнее предсказание
- Блокада Донбасса: что произошло под Бахмутом