В оккупированный Харцызск прибыла новая техника и российские военнослужащие

В район города Харцызск из Российской Федерации за указанный период переброшено две батальонные тактические группы (БТГр), укомплектованные военнослужащими ВС РФ.

Об этом сообщает координатор группы «Информационное Сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в facebook.

Также зафиксирована переброска в данный район 8 гаубиц Д-30, 8 минометов калибра 120 мм, 14 БМП, 8 танков. Подразделения указанных БТГр были размещены на территории Харцызского трубного завода.

Позже было зафиксировано перемещение данных БТГр противника в полном составе в направлении н.п.Макеевка.