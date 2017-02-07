В Раде возмущены скандальным заявлением германского посла

07.02.2017 17:10

Парламентские фракции БПП и "Народного фронта" требуют объяснений от посла Германии из-за его заявления относительно проведения выборов на оккупированном Донбассе в присутствии российских войск. Об этом выступая с трибуны в окружении депутатов Верховной Рады заявила народный депутат Анна Гопко, передает "ОстроВ".



"Сегодня от имени комитета по вопросам европейской интеграции, комитета иностранных дел и от всего украинского парламента мы бы хотели выразить свое возмущение по поводу заявления посла Германии Эрнста Райхеля , который сказал, что выборы на Донбассе можно провести и в присутствии российских войск", - заявила она.



Гопко отметила, что такое заявление не является официальной позицией Германии.



"МИД должен немедленно вызвать посла Германии, чтобы услышать его опровержение такого заявления, а министр Климкин должен доложить парламенту о результатах такого разговора с послом", - объявила депутат.



Она поблагодарила Германию за поддержку Украины и политику санкций против России, а также пригласила посла посетить Авдеевку.



"Мы приглашаем посла поехать в Авдеевку и увидеть реальную ситуацию и мы тогда бы хотели увидеть, какая тогда будет его позиция относительно выборов на Донбассе в присутствии российских войск", - заявила нардеп.



Она сообщила, что в среду посол Германии пригласил на прием по случаю 25-летия открытия посольства Германии в Украине многих народных депутатов.

"Мы должны бойкотировать это мероприятие и сегодня не идти на прием к послу. И таким образом выразить свою принципиальную украинскую позицию", - сказала Гопко.



"Позиция парламента очень четкая – никаких выборов на Донбассе не будет, пока российские войска не уберутся из Украины, и пока украинские войска не возьмут под контроль украинско-российскую границу", - добавила нардеп.

Напомним, чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель заявил, что проведение выборов на оккупированной территории Донбасса возможно до выведения оттуда российских военных подразделений.