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В Раде возмущены скандальным заявлением германского посла

07.02.2017 17:10
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В Раде возмущены скандальным заявлением германского посла
Парламентские фракции БПП и "Народного фронта" требуют объяснений от посла Германии из-за его заявления относительно проведения выборов на оккупированном Донбассе в присутствии российских войск. Об этом выступая с трибуны в окружении депутатов Верховной Рады заявила народный депутат Анна Гопко, передает  "ОстроВ".

"Сегодня от имени комитета по вопросам европейской интеграции, комитета иностранных дел и от всего украинского парламента мы бы хотели выразить свое возмущение по поводу заявления посла Германии Эрнста Райхеля , который сказал, что выборы на Донбассе можно провести и в присутствии российских войск", - заявила она. 
  
Гопко отметила, что такое заявление не является официальной позицией Германии. 
  
"МИД должен немедленно вызвать посла Германии, чтобы услышать его опровержение такого заявления, а министр Климкин должен доложить парламенту о результатах такого разговора с послом", - объявила депутат. 
  
Она поблагодарила Германию за поддержку Украины и политику санкций против России, а также пригласила посла посетить Авдеевку.
  
"Мы приглашаем посла поехать в Авдеевку и увидеть реальную ситуацию и мы тогда бы хотели увидеть, какая тогда будет его позиция относительно выборов на Донбассе в присутствии российских войск", - заявила нардеп. 
  
Она сообщила, что в среду посол Германии пригласил на прием по случаю 25-летия открытия посольства Германии в Украине многих народных депутатов.
"Мы должны бойкотировать это мероприятие и сегодня  не идти на прием к послу. И таким образом выразить свою принципиальную украинскую позицию", - сказала Гопко. 
  
"Позиция парламента очень четкая – никаких выборов на Донбассе не будет, пока российские войска не уберутся из Украины, и пока украинские войска не возьмут под контроль украинско-российскую границу", - добавила нардеп. 
  
Напомним, чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель заявил, что проведение выборов на оккупированной территории Донбасса возможно до выведения оттуда российских военных подразделений. 

Фото: https://twitter.com/

Теги: Россия, Донбасс, выборы, война, агрессия, посол, ДНР, ЛНР
 
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