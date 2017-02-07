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В Углегорске наблюдается массовое дезертирство "ополченцев"
В последние дни десятки сторонников “русского мира”, взявшие в руки оружие и переметнувшиеся на сторону оккупантов, бегут с передовой. Такого количества дезертиров в секторе Молочный - Калиновка - Лозовое не было за всю историю АТО.
На своей странице в Facebook врач из зоны АТО Александр Чернов пишет, что у местных сепаратистов в Углегорске “садится батарейка”.
“Оккупированный Углегорск, линия фронта, сектор: Молочный - Калиновка - Лозовое - десятки "местных" орков последние дни бегут с передовой! Так еще никогда(!) в данном секторе не бежали! Даже при захвате Углегорска 2 года тому, когда утилизировались до 200 орков, в основном из местных…”, - сообщает Чернов.
По его данным, предательству “идеалов русского мира” способствовало несколько факторов. “Усталость вкупе с обманутыми прагматичными ожиданиями, у многих не подпитываемая "русЬкой" идейностью; очередное особо фаталистичное заявление Басурина и наибольшее с осени 2015 года тревожное шушуканье "от командиров", что ВСУ толпами и в стиле камикадзе вот-вот пойдут в атаку, причем именно на Дебальцево; немелкие потери за 1,5 месяца в данном секторе”, - прокомментировал ситуацию Чернов.
Донетчанин предлагает официальному Киеву сейчас отключить в Углегорске все российские каналы и заморозить на всех подконтрольных Киеву местных предприятиях зарплату “до освобождения”, пишет "Диалог".
Фото: www.dialog.ua/
Теги: Донбасс, россияне, дезертир, передовая
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