Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В военкоматах РФ идет неприкрытая вербовка контрактников на Донбасс

07.02.2017 18:27
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В военкоматах РФ идет неприкрытая вербовка контрактников на Донбасс

В военкоматах России проводится неприкрытая работа по вербовке контрактников для участия в боевых действиях на оккупированной территории Донбасса.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил: «Все это может свидетельствовать о готовности России к дальнейшей эскалации боевых действий на Донбассе».

По его словам, Россия не сможет скрыть от международного сообщества своих «кровавых агрессивных действий против Украины».


Фото: donbass.ua/

Теги: Россия, Донбасс, война, вербовка, военкомат
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх