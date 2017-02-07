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В военкоматах РФ идет неприкрытая вербовка контрактников на Донбасс
07.02.2017 18:27
В военкоматах России проводится неприкрытая работа по вербовке контрактников для участия в боевых действиях на оккупированной территории Донбасса.
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил: «Все это может свидетельствовать о готовности России к дальнейшей эскалации боевых действий на Донбассе».
По его словам, Россия не сможет скрыть от международного сообщества своих «кровавых агрессивных действий против Украины».
Фото: donbass.ua/
Теги: Россия, Донбасс, война, вербовка, военкомат
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