В военкоматах РФ идет неприкрытая вербовка контрактников на Донбасс

07.02.2017 18:27

В военкоматах России проводится неприкрытая работа по вербовке контрактников для участия в боевых действиях на оккупированной территории Донбасса.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил: «Все это может свидетельствовать о готовности России к дальнейшей эскалации боевых действий на Донбассе».

По его словам, Россия не сможет скрыть от международного сообщества своих «кровавых агрессивных действий против Украины».