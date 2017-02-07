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Вечером под обстрел боевиков попала Курдюмовка, погиб подросток
07.02.2017 07:06
Боевики вечером 6 февраля из минометов обстреляли населенный пункт Курдюмовка в Донецкой области, который расположен вблизи Торецка. Об этом сообщил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.
В результате обстрела подросток получил осколочное ранение в сердце, он скончался по дороге в больницу.
"Поступила информация от родителей, что в результате обстрела их сын, 2001 года рождения, получил осколочное ранение в сердце. Дал команду начальнику отделения лично вместе с военными врачами выехать в Курдюмовку и как можно скорее транспортировать парня в больницу. Уже в дороге стало известно, что парень умер", - сообщил Аброськин.
Фото: censor.net.ua/
Теги: Донбасс, смерть, подросток, обстрел, Кураховская ТЭС, боевики
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