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Архив - Донецкая область

Вечером под обстрел боевиков попала Курдюмовка, погиб подросток

07.02.2017 07:06
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Вечером под обстрел боевиков попала Курдюмовка, погиб подросток

Боевики вечером 6 февраля из минометов обстреляли населенный пункт Курдюмовка в Донецкой области, который расположен вблизи Торецка. Об этом сообщил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

 В результате обстрела подросток получил осколочное ранение в сердце, он скончался по дороге в больницу.

 "Поступила информация от родителей, что в результате обстрела их сын, 2001 года рождения, получил осколочное ранение в сердце. Дал команду начальнику отделения лично вместе с военными врачами выехать в Курдюмовку и как можно скорее транспортировать парня в больницу. Уже в дороге стало известно, что парень умер", - сообщил Аброськин.


Фото: censor.net.ua/

Теги: Донбасс, смерть, подросток, обстрел, Кураховская ТЭС, боевики
 
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