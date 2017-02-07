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"Власти ДНР" намерены в ближайшее время запустить фармзавод "Стирол"
07.02.2017 12:13
Представители незаконной организации "ДНР" в ближайшее время планируют запустить фармакологический завод "Стирол" в Горловке. Об этом заявил руководитель организации Александр Захарченко, передает сепаратистский сайт ДАН.
"В ближайшее время планируется открыть ряд химических и фармацевтических предприятий, в частности, завод "Стирол", также будет запущена новая лава в одной из шахт до конца февраля", - сказал Захарченко
Напомним, ПАО "Концерн Стирол", который вхождит в группу OSTCHEM Дмитрия Фирташа, 8 мая 2014 года временно приостановил производство в связи с вооруженным конфликтом на Донбассе.
На его территории находится фармацевтический завод Стиролфарм", принадлежащий ОАО "Концерн "Стирол".
Фото: himprom.ua/
Теги: Донбасс, Горловка, Стирол, запуск, ДНР
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