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"Власти ДНР" намерены в ближайшее время запустить фармзавод "Стирол"

07.02.2017 12:13
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"Власти ДНР" намерены в ближайшее время запустить фармзавод "Стирол"

Представители незаконной организации "ДНР" в ближайшее время планируют запустить фармакологический  завод "Стирол" в Горловке. Об этом заявил руководитель организации Александр Захарченко, передает сепаратистский сайт ДАН.

"В ближайшее время планируется открыть ряд химических и фармацевтических предприятий, в частности, завод "Стирол", также будет запущена новая лава в одной из шахт до конца февраля", - сказал Захарченко 

Напомним, ПАО "Концерн Стирол", который вхождит в группу OSTCHEM Дмитрия Фирташа, 8 мая 2014 года временно приостановил производство в связи с вооруженным конфликтом на Донбассе.

На его территории находится фармацевтический завод Стиролфарм",  принадлежащий ОАО "Концерн "Стирол".



Фото: himprom.ua/

Теги: Донбасс, Горловка, Стирол, запуск, ДНР
 
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