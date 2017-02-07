"Власти ДНР" намерены в ближайшее время запустить фармзавод "Стирол"

07.02.2017 12:13

Представители незаконной организации "ДНР" в ближайшее время планируют запустить фармакологический завод "Стирол" в Горловке. Об этом заявил руководитель организации Александр Захарченко, передает сепаратистский сайт ДАН.



"В ближайшее время планируется открыть ряд химических и фармацевтических предприятий, в частности, завод "Стирол", также будет запущена новая лава в одной из шахт до конца февраля", - сказал Захарченко



Напомним, ПАО "Концерн Стирол", который вхождит в группу OSTCHEM Дмитрия Фирташа, 8 мая 2014 года временно приостановил производство в связи с вооруженным конфликтом на Донбассе.



На его территории находится фармацевтический завод Стиролфарм", принадлежащий ОАО "Концерн "Стирол".





