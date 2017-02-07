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"Власти ДНР" сгоняют бюджетников на очередной митинг
07.02.2017 19:29
Боевики ДНР сгоняют 8 февраля сотрудников бюджетных организаций на митинг в центре Донецка. Об этом пишут блогеры, у которых в оккупированном городе остались родители, передает "Четвертая власть".
"Завтра бюджетников ДНР выгоняют на митинг.Что будут просить и о чем вещать-пока не известно.Желающих идти на митинг не много.С каждой организации требуют хотя бы 10 человек", - пишет блогер с псевдонимом Елена Елена, у которой мать работает в Донецке учительницей.
В комментариях другие переселенцы, у которых остались в Донецке родственники, подтверждают эту информацию.
Фото: korrespondent.net/
Теги: Донецк, Донбасс, митинг, ДНР, бюджетники
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