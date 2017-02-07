Война на Донбассе с другого ракурса: спецназ полиции с дубинками разгонял участников блокады (ВИДЕО)

"Колонна ветеранов войны за Независимость выехала для блокирования автобусов с титушками и пресечения преступления, на которое не реагировала полиция (оружие в автобусах). По прибытию автобусы были заблокированы (сопровождающая машина полиции успела скрыться). В 6 автобусах обнаружены титушки и в одном - вперемешку женщины и мужчины. На вопрос "зачем вы ехали к нам", все прятали лица. Лучше посмотрите на это сами...", - сообщил Семенченко, сопроводив информацию видеосюжетом с места события.

"Ветераны послали гонца на блокпост с требованием проверить автобусы и найти оружие. С блопоста никто не приехал. Зато через 10 (!!!) минут на месте оказался спецназ Нацполиции во главе с начальником Донецкого управления, претендентом на должность главы нацполиции Украины, одним из бывших руководителей милиции Севастополя генералом Аброськиным. Дальше начался треш", - сообщил Семенченко.

"Контроль над обоими блопостами Штаба блокады торговли с оккупантами восстановлен полностью. Постоянно подъезжают новые участники блокады. Хлопцы держатся", - заключил нардеп.