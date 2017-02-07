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Война на Донбассе с другого ракурса: спецназ полиции с дубинками разгонял участников блокады (ВИДЕО)

07.02.2017 16:27
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Война на Донбассе с другого ракурса: спецназ полиции с дубинками разгонял участников блокады (ВИДЕО)
Спецназ нацполиции 6 февраля применил дубинки и слезоточивый газ против участников торговой блокады. Как заявил у себя на странице в Фейсбук депутат Семен Семенченко полиция прибегнула к силе после того, как ветераны добробатов на дороге заблокировали автобусы с титушками, которые сопровождала полицейская машина. Активисты требовали, чтобы полиция проверила их на наличие оружия, пишет ostro.org.
"Колонна ветеранов войны за Независимость выехала для блокирования автобусов с титушками и пресечения преступления, на которое не реагировала полиция (оружие в автобусах). По прибытию автобусы были заблокированы (сопровождающая машина полиции успела скрыться). В 6 автобусах обнаружены титушки и в одном - вперемешку женщины и мужчины. На вопрос "зачем вы ехали к нам", все прятали лица. Лучше посмотрите на это сами...", - сообщил Семенченко, сопроводив информацию видеосюжетом с места события. 

"Ветераны послали гонца на блокпост с требованием проверить автобусы и найти оружие. С блопоста никто не приехал. Зато через 10 (!!!) минут на месте оказался спецназ Нацполиции во главе с начальником Донецкого управления, претендентом на должность главы нацполиции Украины, одним из бывших руководителей милиции Севастополя генералом Аброськиным. Дальше начался треш", - сообщил Семенченко. 

"Контроль над обоими блопостами Штаба блокады торговли с оккупантами восстановлен полностью. Постоянно подъезжают новые участники блокады. Хлопцы держатся", - заключил нардеп. 
 


Фото: https://twitter.com

Теги: Донбасс, война, избиение, блокада, титушки, ветераны
 
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