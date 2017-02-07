За ночь в зоне АТО зафиксировано 7 обстрелов, потерь нет - штаб

07.02.2017 09:38

С началом нового дня, 7 февраля, боевики семь раз нарушали режим прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции (АТО). Об этом в эфире телеканала "112 Украина"сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин.

"За утро зафиксировано 7 обстрелов. Потерь нет", - отметил он.

При этом Матюхин заметил, что ночью ситуация была относительно спокойной, если сравнивать с предыдущими днями. "Били из гранатометов и стрелкового оружия. Один раз задействовали БТР возле Павлополя, крупнокалиберные пулеметы возле Каменки, Павлополя, Новоалександровки. Но потом ситуация изменилась. По Новотроицком открывали огонь из 120 и 82 мм минометов, так же по Авдеевке", - уточнил он.

В то же время пресс-офицер ОТП "Мариуполь" в зоне АТО Иван Чмиль добавил, что на мариупольском направлении за ночь враг нарушал режим прекращения огня дважды. В частности, речь об обстреле боевиками Павлополя. "Украинские военные огонь на эти обстрелы не открывали. На текущую минуту обстрелов нет. Но эта тишина не устойчивая", - сказал он.

Как сообщалось, всего за минувшие сутки боевики 78 раз открывали огонь по позициям сил АТО. В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения.