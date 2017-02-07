- За последние трое суток РФ перебросила на Донбасс танки, "Грады". "Гиацинты", "Пионы" и живую силу17:23
- Боевик Гиркин считает, что "армия ЛДНР" "нервно ожидает наступления укров"17:13
- В Раде возмущены скандальным заявлением германского посла17:10
- "Не замечать мировой гибридной войны - это все равно, что не замечать слона в посудной лавке" - Горбулин17:03
- Кремль готов толкнуть нас в спину - Горбулин озвучил три возможных сценария для Донбасса16:49
- В поезде "Бахмут-Харьков" обнаружили боевую гранату (ФОТО) 16:38
- Война на Донбассе с другого ракурса: спецназ полиции с дубинками разгонял участников блокады (ВИДЕО)16:27
- Меркель призвала Путина повлиять на боевиков на Донбассе16:13
- Миротворцы на Донбасс, признание "ЛДНР" и большая война с Украиной - боевик Гиркин дает советы Путину16:07
- В Донецке сокращена подача воды (Список улиц)15:54
За последние трое суток РФ перебросила на Донбасс танки, "Грады". "Гиацинты", "Пионы" и живую силу
В последнее время РФ активизировала переброску в ОРДЛО военной техники, оружия и военных через неконтролируемую украинским правительством часть границы, сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов, передают украинские СМИ.
"Через неконтролируемую часть украинско-российской границы с территории РФ завозится большое количество военной техники, танков, реактивных систем залпового огня", - сказал Турчинов.
Он также подчеркнул, что военная техника, оружие, боеприпасы, снаряжение и горюче-смазочные материалы завозится организованно и планомерно практически в ежедневном режиме: "как автомобильными дорогами, так и железной дорогой".
Турчинов отметил, что только за последние трое суток из РФ в Донбасс были переброшены в значительном количестве танки, БМП, МТЛБ, РСЗО "Град", а также САУ 2С7 "Пион" (203 мм), 2А36 "Гиацинт" (152 мм).
"Подкрепление предоставляется российским гибридным войсками вдоль всей линии разграничения", - добавил секретарь СНБО.
Турчинов подчеркнул, что это может свидетельствовать о готовности РФ к дальнейшей эскалации боевых действий в Донбассе и отметил, что Россия не сможет скрыть от международного сообщества своих кровавых агрессивных действий против Украины.
Ранее в ГУР сообщили, что в результате штурмовых действий против сил АТО получили ранения 380 боевиков частей и подразделений 1 АК (Донецк) ВС РФ, а также что российско-террористические войска несут весомые боевые потери.
Фото: sharij.net/
Теги: Россия, Донбасс, техника, военнослужащий
- Количество военной техники на границе с Украиной Россия увеличила в три раза
- К границе приближается российский эшелон с новой техникой
- Из России в Дебальцево прибыл очередной эшелон с боеприпасами и бронетехникой
- Что ждет украинцев в 2009 году
- По полям в Украину едут "Ураганы"
- Из России в «ДНР» прибыло 40 единиц техники и 430 тонн дизельного топлива
- За последние трое суток РФ перебросила на Донбасс танки, "Грады". "Гиацинты", "Пионы" и живую силу17:23
- Боевик Гиркин считает, что "армия ЛДНР" "нервно ожидает наступления укров"17:13
- В Раде возмущены скандальным заявлением германского посла17:10
- "Не замечать мировой гибридной войны - это все равно, что не замечать слона в посудной лавке" - Горбулин17:03
- Кремль готов толкнуть нас в спину - Горбулин озвучил три возможных сценария для Донбасса16:49
- В поезде "Бахмут-Харьков" обнаружили боевую гранату (ФОТО) 16:38
- Война на Донбассе с другого ракурса: спецназ полиции с дубинками разгонял участников блокады (ВИДЕО)16:27
- Меркель призвала Путина повлиять на боевиков на Донбассе16:13
- Миротворцы на Донбасс, признание "ЛДНР" и большая война с Украиной - боевик Гиркин дает советы Путину16:07
- В Донецке сокращена подача воды (Список улиц)15:54
- За последние трое суток РФ перебросила на Донбасс танки, "Грады". "Гиацинты", "Пионы" и живую силу17:23
- Боевик Гиркин считает, что "армия ЛДНР" "нервно ожидает наступления укров"17:13
- В Раде возмущены скандальным заявлением германского посла17:10
- "Не замечать мировой гибридной войны - это все равно, что не замечать слона в посудной лавке" - Горбулин17:03
- Кремль готов толкнуть нас в спину - Горбулин озвучил три возможных сценария для Донбасса16:49
- В поезде "Бахмут-Харьков" обнаружили боевую гранату (ФОТО) 16:38
- Война на Донбассе с другого ракурса: спецназ полиции с дубинками разгонял участников блокады (ВИДЕО)16:27
- Меркель призвала Путина повлиять на боевиков на Донбассе16:13
- Миротворцы на Донбасс, признание "ЛДНР" и большая война с Украиной - боевик Гиркин дает советы Путину16:07
- Первый украинский 3D-мультфильм вышел в международный прокат16:00
- ИГИЛ, Путин и Трамп: астролог объяснил древнее предсказание10:43
- Пять причин отправиться в морской круиз10:37
- Почему тошнит и кружится голова в пасмурную погоду09:18
- Как перестать распыляться на несколько дел одновременно08:38
- Как отличить грипп от простуды?07:51
- Можно ли никогда не уставать?07:08
- Фокус-покус – и денег нет: как иллюзионист-мошенник обманывал сотрудников кафе и магазинов22:33
- Уроки Авдеевки, или Когда закончится война . ВИДЕО07:44
- Как боевики ДНР выдали взрыв собственного грузовика с боеприпасами за обстрел Донецка Точкой У06:27
- Ученые развенчали миф об этом продукте14:28
- Украинские военные решили ударить по террористам "ДНР" с неожиданной стороны
- Российских военных вывели с Донбасса – новый ход Кремля
- Бои за Авдеевку глазами российских военных, которых росСМИ называет "офицерами ополчения"
- ДНРовцы озвучили российским СМИ свои потери в боях у Авдеевки
- Боевые подразделения ВСУ могут быстро прорвать линию фронта "ДНР"
- Трамп в бешенстве: стало известно о появлении предателя в команде президента США
- Фашик Донецкий рассказал, для чего в оккупированный Донецк приехали москвичи и какую картинку будут делать для росСМИ
- Авдеевка: журналисты показали "три Украины" одновременно (ВИДЕО)
- Блокада Донбасса: что произошло под Бахмутом
- ИГИЛ, Путин и Трамп: астролог объяснил древнее предсказание