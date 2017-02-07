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Архив - Донецкая область

Захарченко начал усиленно уповать на "Минск"

07.02.2017 12:51
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Захарченко начал усиленно уповать на "Минск"

Главарь «ДНР» Александр Захарченко сообщил, что надеется на решение военного конфликта в Донбассе путем переговоров Контактной группы в Минске, сообщают сепаратистские интернет- ресурсы.

В частности, главарь боевиков заявил: «Надеемся, что „Минск“ продолжится, и мы миром отстоим свои границы, свою территорию без боев. На сегодняшний день шансы, что будет именно так: 50 на 50».


Фото: news.bigmir.net/

Теги: Донбасс, ДНР, Захарченко, Минские договоренности
 
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