Захарченко начал усиленно уповать на "Минск"

07.02.2017 12:51

Главарь «ДНР» Александр Захарченко сообщил, что надеется на решение военного конфликта в Донбассе путем переговоров Контактной группы в Минске, сообщают сепаратистские интернет- ресурсы.

В частности, главарь боевиков заявил: «Надеемся, что „Минск“ продолжится, и мы миром отстоим свои границы, свою территорию без боев. На сегодняшний день шансы, что будет именно так: 50 на 50».