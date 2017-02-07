Захарченко решил пока повременить с призывом в "армию ДНР"

07.02.2017 14:27

Главарь «ДНР» Александр Захарченко сообщил, что введение призыва на военную службу в «республике» пока не планируется, сообщают сепаратистские СМИ.

Захарченко отметил:"Призыв нужен, но не сейчас. Мы на себя ответственность за жизни молодых и необученных пацанят брать не будем. Это просто пушечное мясо».

При этом главарь боевиков не исключил введение призыва в будущем: «Служба должна быть, и все мужчины должны ее пройти. Но это будет потом. Пока только добровольцы».