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Архив - Донецкая область

Захарченко решил пока повременить с призывом в "армию ДНР"

07.02.2017 14:27
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Захарченко решил пока повременить с призывом в "армию ДНР"

Главарь «ДНР» Александр Захарченко сообщил, что введение призыва на военную службу в «республике» пока не планируется, сообщают сепаратистские СМИ.

Захарченко отметил:"Призыв нужен, но не сейчас. Мы на себя ответственность за жизни молодых и необученных пацанят брать не будем. Это просто пушечное мясо».

При этом главарь боевиков не исключил введение призыва в будущем: «Служба должна быть, и все мужчины должны ее пройти. Но это будет потом. Пока только добровольцы».


Фото: dan-news.info/

Теги: Донбасс, призыв, военная база, ДНР, Захарченко
 
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