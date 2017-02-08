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Бойцы ВСУ присоединились к блокаде
08.02.2017 12:05
Бойцы Вооруженных сил Украины взяли отпуск, чтобы принять участие в экономической блокаде на Донбассе, которую организовали ветераны АТО. Как сообщил на своей странице в соцсети нардеп Семен Семенченко, который является одним из организаторов акции, к Штабу блокады торговли с оккупантами присоседились 30 бойцов ВСУ. Они даже взяли отпуск в своих частях, чтобы поддержать активистов, передает "Диалог.UA".
Семенченко рассказал, что ищут места для размещения бойцов. В Штаб поступают звонки, бойцы сообщают, что тоже готовы приехать и принять участие в блокаде. Он пошутил, что если так пойдет и дальше, то придется открывать еще одну базу, а самому спать в машине. Семен Семенченко пообещал сегодня провести онлайн-трансляцию.
Теги: Донбасс, блокада, ВСУ
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- Появилось первое видео с места гибели боевика "Гиви" (ВИДЕО)10:30
- В Мариуполе арестованы патологоанатомы10:20
- В районе Мариуполя террористы стреляли из минометов 10:00
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