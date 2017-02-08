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Больницы и морги Донецка переполнены
В медицинских заведениях Донецка на данный момент в целом находится более 200 раненых боевиков (как из числа местных жителей, так и граждане РФ), свободных мест в больницах почти не осталось, пишет 62.
Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбук.
Значительное количество боевиков имеют тяжелые ранения (пулевые, осколочные, ожоги). Хирургические отделения работают в авральном режиме, медицинского персонала критически не хватает. Все морги города переполнены. На территории Донецка работает пункт приема крови специально для раненых боевиков. Кровь сдают в основном студенты, которых в принудительном порядке направляет руководство учебных заведений по указанию оккупационных властей «ДНР».
Теги: Донбасс, больницы, морг, боевики, раненые
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- Потерявшая все жительница Широкино открыла фаст-фут в Мариуполе11:37
- Появилось первое видео с места гибели боевика "Гиви" (ВИДЕО)10:30
- В Мариуполе арестованы патологоанатомы10:20
- В районе Мариуполя террористы стреляли из минометов 10:00
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