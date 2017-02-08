Город-герой: Подвиги и кошмары Авдеевки

08.02.2017 21:15

Небольшую Авдеевку по праву можно назвать городом-героем. Мало какой населённый пункт так сражается за свою жизнь, как этот. Не сам, конечно, - с помощью воинов, волонтёров, заводчан, спасателей, правоохранителей, ремонтников, тысяч человек со всех уголков Украины, присылающих сюда помощь. Начиная с 2014-го, город то и дело становится мишенью в необъявленной войне, затопившей Донбасс. В конце января - начале февраля 2017-го на Авдеевку, где к тому времени проживало около 20 тысяч человек, обрушилась очередная волна кошмара. Которая принесла новые ужасы и выявила новых героев.

Пытались превратить в руины

В течение недели, с 29 января, когда началась очередная эскалация в районе т.н. «авдеевской промки» и «ясиноватской развязки», непосредственно Авдеевка (а не позиции сил АТО) пережила около 100 обстрелов. В том числе - из танков, САУ калибром 122 и 152 мм, РЗСО «Град», миномётов и тому подобное. К моменту написания материала погибли три мирных жителя (мужчина и две женщины), ранены более десяти.

С момента обострения ситуации пострадало более 220 объектов (больше всего пострадала старая часть города, примыкающая к «промышленной зоне»), прилетело примерно в 20 квартир, под ударом оказались гаражи, автомагазин, железнодорожные пути, автомобили.

С 30 января город лишился электроэнергии, вода шла с перебоями, тепло в батареях поддерживалось усилиями сотрудников Авдеевского коксохимзавода (без предприятия, о подвигах которого мы подробно рассказывали в прошлом номере, город давно был бы мёртв).

31 января в Авдеевке объявили чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевых действий и угрозы гуманитарной катастрофы. Из города было эвакуировано около трёх сотен человек.

«Авдеевку, по сути, пытались превратить в новое Алеппо, - заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, имея в виду сирийский город, буквально стёртый с лица земли российской военщиной и войсками Асада. - Эта террористическая атака, очередное военное преступление, безусловно, будет задокументировано и приобщено ко всем материалам в Гаагу относительно «путинского режима» и его преступлений».

Лютый обстрел

Смертельная воронка возле пункта выдачи

гуманитарной помощи в районе школы №2.





Один из самых лютых обстрелов накрыл Авдеевку вечером 2 февраля. Оккупанты ударили тогда, в частности, по месту выдачи гуманитарной помощи в районе школы №2. Были погибшие и раненые, многочисленные разрушения. Подробностями той драмы поделилась журналист Ольга Мусафирова.

«Авдеевка, четверг, девять вечера. Это - машина оперативно-спасательной помощи. Кабина разорвана в клочья, вся в крови, корпус в пробоинах от осколков снаряда», - писала она, выложив соответствующие фото.

- Водитель погиб на месте. Его начальник (подполковник Госслужбы ЧС Дмитрий Третейкин - прим. ред.), сидевший в салоне, получил тяжёлое ранение в живот. Спасатели стояли рядом с местом разгрузки гуманитарки - школой номер два, которая сейчас превращена в склад... Тогда же погибла местная жительница 1956 года рождения - артериальное кровотечение, не сумели спасти. И был ранен британский фотокорр... Утром в пятницу, на том же месте, - толпа людей, получающих помощь. В сторону воронки, слегка припорошенной снегом, стараются не смотреть...»

Кристофер Нунн - тот самый британский фотограф, о котором писала Ольга, сообщил, что прибыл в Авдеевку 2 февраля со своим другом Владимиром. Вечером они решили зайти в гости к знакомой по имени Елена. К тому времени, по словам Кристофера, обстрелы участились. Казалось, что бои проходят совсем рядом.

Внезапно, как сообщил Нунн, ракета влетела прямо в окно кухни. Фотограф в это время находился в спальне. Взрывом стёкла и другие предметы откинуло Нунну в лицо, ранив левый глаз. Владимир, который находился рядом, также получил ранения. Елена во время взрыва находилась на кухне, она погибла. «Мы сидели на кухне за несколько минут до этого, и если бы всё ещё находились там, то все бы погибли», - подчеркнул Нунн.

Как сообщал главврач днепровской больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, журналисту фактически выбило глаз, второй также сильно пострадал. Врачи несколько дней боролись за то, что бы сохранить ему зрение. И им это удалось.

«Благодарю за добрые пожелания, я выздоравливаю,

но пожалуйста, это не ко мне, это касается тысяч людей,

которые умерли или страдают на этой тупой войне, -

заявил британский фотожурналист и документалист Кристофер НУНН,

раненный в Авдеевке. - Поражён поддержкой и очень благодарен,

но пожалуйста, не забывайте, что этот ужас на Донбассе продолжается.

Эта война должна прекратиться немедленно».

Спасатели - вперёд!

И всё же Алеппо из Авдеевки сделать не дали. На защиту города встали не только воины, мужественно отбивавшие вал атак оккупантов (и понесшие огромные потери, нанеся врагу урон в разы больший), но и огромное количество других спасателей.

Была организована работа штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, отлично налажено взаимодействие всех служб. В Авдеевку везли генераторы, горючее, продукты, одежду, одеяла, медикаменты, воду.

Как отмечает волонтёр и журналист Леся Литвинова, после эскалации конфликта 29 января Авдеевка «стала уникальной точкой приложения беспрецедентных усилий для помощи местному населению». Подсчитать, сколько всего помощи было собрано и передано сюда - практически невозможно.

Гуманитарные грузы собирали в населённых пунктах по всей Украине, помощь слали агентство ООН по делам беженцев, Красный Крест, World Food Programme, «Каритас», ADRA, штаб благотворительного фонда Рината Ахметова, отдельные политики и волонтёры.

Представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям развернули семь палаток (ещё одну - благотворительная организация), создав на стадионе «Химик» настоящий мини-городок. Действовали три стационарных пункта обогрева (в них обратилось свыше 12 тысяч человек), горячее питание обеспечивалось тремя полевыми кухнями. Работа последних была налажена чётко: одни рубили дрова, другие подносили продукты, третьи - готовили еду и раздавали её нуждающимся.

«Приходят все, от малого до велика. Некоторые с кастрюльками - берут бабушкам, дедушкам, инвалидам. Детей очень много приходит, это самые любимые наши посетители, - рассказал журналистам Вячеслав, повар ВСУ. - Некоторые прямо возле полевых кухонь катаются на санках. Глядя на них, в очередной раз понимаешь, - нас не сломить».

«Мы предоставили свой персонал и технические средства, сейчас у нас работают девять поваров, на раздаче помогают местные жители, поэтому у наших ребят даже появилось немного свободного времени, могут себе позволить даже чая выпить, - делился начальник службы тыла штаба АТО Вячеслав Пономарчук. - С продуктами много помогают волонтёры - когда у нас что-то заканчивается, они без вопросов приносят. Мы все делаем общее дело - спасаем город».

Благодаря слаженной работе ГСЧС, Службы военно-гражданского сотрудничества CIMIC, подразделений ВСУ и волонтёров (как из числа гуманитарных миссий, так и из числа местных жителей), в Авдеевке не умирали от холода и голода.

По городу ездили машины, развозя продукты питания и тёплые вещи. Гуманитарная миссия «Пролиска» раздала сотни буханок хлеба, закупленные за средства небезразличных людей, тысячи свечей, огромное количество медикаментов. Церковь «Добрая весть» вместе с пастором Петром Дудником и капелланом Геннадием Лысенко занималась эвакуацией людей из наиболее обстреливаемых участков. И примеров такого гражданского героизма - десятки, если не сотни...

Главный медик Украины поставила Авдеевку в пример

5 февраля измученную обстрелами и гуманитарными проблемами Авдеевку посетила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Она осмотрела больницу, пообщалась с больными и ранеными. Заявила, что медицинские работники хорошо подготовлены, реагируют на все вызовы и профессионально оказывают медпомощь, несмотря на тяжёлую ситуацию.

Также и.о. министра отметила высокий уровень организации работы областного координационного штаба. По её словам, на примере организации работы в Авдеевке в министерстве здравоохранения разработают алгоритм для других территорий - на случай (не дай Бог, конечно!) обострения военной ситуации.

Полицейская «миссия»

В пострадавший город главой полиции Донецкой области Вячеславом Аброськиным был направлен спецотряд правоохранителей, в который вошли более 100 сотрудников, включая бойцов спецподразделения КОРД. Стражи порядка развернули оперативный штаб, организовали круглосуточное патрулирование по всему городу - от «Химика» до «промки».

С помощью спутниковой связи была налажена бесперебойная работа колл-центра 102, куда люди обращались с любыми вопросами.

Также в Авдеевке создали четыре дополнительных полицейских пункта по оказанию помощи людям. Два из них - в «горячем» районе («старый город»), непосредственно на линии огня, чтобы люди, которые не могут добраться до центра, на месте получали всю необходимую помощь. Кроме того, правоохранители совершали подомовые обходы, узнавая о нуждах граждан.

- Опрашиваем людей, если нужна помощь, передаём информацию в социальные службы, а там, где можем, помогаем сами, - рассказывал начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин. - Документируем последствия обстрелов агрессора. Очень много человеческого горя. Почти каждый третий дом в старой части города повреждён в результате обстрелов боевиков.... К примеру, улица Леваневского находится почти на линии огня.

В одном из домов живёт женщина с двумя детьми трёх и девяти лет. Её старший сын совсем не реагирует на выстрелы. На мой вопрос, боится ли он, ответил «нет». Я предложил им уехать, но они отказались. «Это наш дом, наш город», - такой ответ. И эти слова разделяют большинство авдеевцев, которые продолжают жить в этом фронтовом городе каждый день, как последний.

В самый разгар боевых действий трое детей (в возрасте от девяти месяцев до одиннадцати лет), проживающие на линии огня, остались без внимания матери-пьяницы. Правоохранители были вынуждены, спасая жизни ребят, забрать их у женщины, которую, скорее всего, лишат родительских прав. Мальчиков поместили в Добропольский центр социальной реабилитации детей, их кроху-сестрёнку - в больницу, где медики проводят обследование ребёнка с целью исключения серьёзных проблем со здоровьем.

Дважды в первую неделю февраля полицейские вместе со спасателями приходили на помощь авдеевцам во время пожаров в многоэтажках. Причиной возгораний становились нарушения правил пожарной безопасности - в квартирах было холодно, электричество отсутствовало, люди грелись, как могли, используя подручные средства.

Ремонтный фронт

Героями, спасавшими Авдеевку, являются также пиротехники и электрики, которые неоднократно попадали под обстрелы во время гарантированного оккупантами и срываемого ими же «режима тишины».

«Монтажники облэнерго подготовились к ремонту, но когда один из них поднялся на опору ЛЭП, российские наёмники, несмотря на гарантии прекращения огня, открыли по нему стрельбу», - описывал один их таких случаев губернатор Донетчины Павел Жебривский.

«Только начинаем ремонтные работы, чтобы помочь населению Авдеевки, российские марионетки начинают обстрелы. Это всё, что вам нужно знать о Кремле», - заявлял министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Лишь вечером 5 февраля, спустя неделю тщетных попыток, ремонтникам удалось таки восстановить линии электропередач, повреждённые в конце января. «Да! Наконец Авдеевка со светом!» - написал тогда президент Пётр Порошенко на своей страничке в Facebook.

«Президент поблагодарил всех тех, кто работал над восстановлением электроснабжения. Он дал мне задание представить всех, кто принимал активное участие, к наградам, что и будет сделано», - сообщил тогда же губернатор Жебривский.

К утру 6 февраля к централизованному электроснабжению было подключено уже 80 процентов домов Авдеевки. Сотрудники Госслужбы ЧС совместно с представителями топливно-энергетической компании планомерно переводили город с электрогенераторов на централизованное электроснабжение. К моменту написания материала в городе возобновилась нормальная подача воды и тепла.

«Мы обязательно их всех назовём и поблагодарим»

С понедельника авдеевские ребята пошли в школы. Сейчас продолжаются ремонты домов, пострадавших вследствие вражеских обстрелов.

«В Авдеевку прибыли специалисты-проектировщики для обследования многоэтажек, документирования разрушений и подготовки технических заключений для последующего их восстановления. Ремонтно-строительные бригады продолжали стеклить окна многоэтажек», - сообщил Жебривский.

Представители ГСЧС сформировали 30 дополнительных групп для помощи жителям в ремонте частного сектора. Традиционно подключились волонтёры, помогают военные.

Губернатор Донетчины уверяет, что с 31 января по утро 6 февраля в логистический центр, расположенный в Краматорске, прибыло около 40 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей страдающей от обстрелов и коммунальных бед Авдеевки. Машины шли со всех уголков Украины.

«Вся эта помощь документируется и перенаправляется не только в Авдеевку, но и во все населённые пункты Донетчины, которые находятся на линии соприкосновения и страдают от обстрелов агрессора - от Светлодарска до Широкино», - отмечал глава ОГА.

Часть помощи, по словам Жебривского, направляют в Святогорск, где размещены переселенцы из Авдеевки, в том числе дети.

«Практически невозможно сейчас назвать все города, организации и группы людей, которые предоставили и предоставляют помощь Авдеевке, - уверяет губернатор. - Но мы обязательно их всех назовём и поблагодарим. Чуть позже, когда будем иметь полную картину».

«Когда стреляют, я всегда под одеяло прячусь»





В прифронтовом городе полицейские особое внимание уделяют многодетным семьям. Во время особенно жарких обстрелов они пришли к двум таким, которые сейчас проживают вместе.

В одной комнате ютилось 10 человек - 4 взрослых и 6 детей в возрасте от 11 месяцев до 15 лет. Спали по двое и по трое. Когда начинался обстрел - детей прятали в единственное место, которое считается безопасным.

«Когда сильно стреляют, прячемся в комнате у двери, сидим на стульчиках. Младшие боятся, плачут, мы им говорим, что это далеко или это салют», - рассказывал стражам порядка 10-летний Тарас из многодетной семьи, приютившей у себя пятилетнего Артёма с его восьмилетним братом Давидом и их родителями (те переехали к друзьям из старой части города, где «горячее» всего).

Братьев и сестёр у Тараса трое. Во время прилётов старшие ребята - 15-летний Эдик и Тарас успокаивают сестёр, которым 4 годика и 11 месяцев.

Семья живёт очень бедно. Папа работает на кладбище, мама - в декрете. «Живём на детские и на гуманитарную помощь. У нас есть немного денег на хлеб. Но нам всего хватает, всё есть», - по-взрослому пояснял Тарас.

Но особенно рвут душу откровения пятилетнего Артёмки: «Когда стреляют, я всегда под одеяло прячусь к родителям. Мама спит, брат спит, а я один в потолок смотрю… А когда мы сами остались дома с братом, то думали что в нас снаряд попадёт. И тогда полиция приедет... Все маленькие дети боятся, потому что не знают, что это такое - война. Снаряд может упасть, и весь дом взорвётся».

Андрей ПИТОНОВ.