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Архив - Донецкая область

Идет следствие в отношении командира батальона спецназначения полиции Донецкой области

08.02.2017 22:25
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Идет следствие в отношении командира батальона спецназначения полиции Донецкой области

Прокуратура ведет досудебное расследование в отношении превышения служебных полномочий командира спецназначения полиции Донецкой области.

29.08.2016 г. около 12:20 командир батальона полиции специального назначения ГУПН в Донецкой области Голубан Юрий, позывной «Скеля», находясь в месте расположения своего батальона по ул. Азовстальская д.23 в Левобережном районе Мариуполя нанес один удар рукой в голову и один ногой в корпус мужчине.

Потерпевший, имя которого Бурцев Александр, написал об этом заявление в прокуратуру.

В пресс-службе прокуратуры подтвердили данную информацию и сообщили, что заявление зарегистрировано и проводится досудебное расследование в отношении Юрия Голубана по ст. 365 ч.2. «Превышение власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием, применением оружия или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями». Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности.

Следователи прокуратуры ведут расследование. Дата внесение заявления в ЕРДР - 30.08.2016 г.

Также 0629 из инсайдерских источников стало известно, что полицейский с закрытым лицом и шевроном «Скеля» был активным участником силового разгона блокадников на трассе около Бахмута.



Теги: Донбасс, избиение, полиция, прокуратура, спецназ
 
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