- Идет следствие в отношении командира батальона спецназначения полиции Донецкой области 22:25
- Город-герой: Подвиги и кошмары Авдеевки21:15
- Взрывом срезало часть головы и оторвало одну ногу19:45
- Захарченко: мы будем приходить к вам мертвыми. ВИДЕО18:44
- «Сомали» возглавит «Малой» или «Угрюмый»18:40
- Под Мариуполем начался ад18:03
- Скотское отношение. Бойцов АТО отправили в отпуск тентованным КрАЗом - стоя и в лютый мороз17:39
- «Гиви» – девятый: Хронология смертей лидеров «Л/ДНР». ВИДЕО17:22
- В Мариуполе будут проданы остатки кондитерской фабрики 16:28
- В Мариупольском похоронном бюро СБУ проводила обыск: взломали двери, изъяли деньги и документацию. ВИДЕО16:10
Идет следствие в отношении командира батальона спецназначения полиции Донецкой области
Прокуратура ведет досудебное расследование в отношении превышения служебных полномочий командира спецназначения полиции Донецкой области.
29.08.2016 г. около 12:20 командир батальона полиции специального назначения ГУПН в Донецкой области Голубан Юрий, позывной «Скеля», находясь в месте расположения своего батальона по ул. Азовстальская д.23 в Левобережном районе Мариуполя нанес один удар рукой в голову и один ногой в корпус мужчине.
Потерпевший, имя которого Бурцев Александр, написал об этом заявление в прокуратуру.
В пресс-службе прокуратуры подтвердили данную информацию и сообщили, что заявление зарегистрировано и проводится досудебное расследование в отношении Юрия Голубана по ст. 365 ч.2. «Превышение власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием, применением оружия или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями». Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности.
Следователи прокуратуры ведут расследование. Дата внесение заявления в ЕРДР - 30.08.2016 г.
Также 0629 из инсайдерских источников стало известно, что полицейский с закрытым лицом и шевроном «Скеля» был активным участником силового разгона блокадников на трассе около Бахмута.
Теги: Донбасс, избиение, полиция, прокуратура, спецназ
- Возбуждено уголовное дело в отношении матери, которая избила свою семилетнюю дочь
- Донецкие правоохранители избили парня из-за листовок с "наездом" на прокурора
- Неспокойный Донбасс: разбойники-полицейские, буянившие в Авдеевке, пойдут под суд?
- В Донецке закрыли супермаркет, в котором избили журналистов
- Российскую журналистку, не поделившую с соседом парковку, обвинили в побоях (ВИДЕО)
- В Харькове разгорается скандал с избиением журналиста и копами: опубликовано фото
- Идет следствие в отношении командира батальона спецназначения полиции Донецкой области 22:25
- Город-герой: Подвиги и кошмары Авдеевки21:15
- Взрывом срезало часть головы и оторвало одну ногу19:45
- Захарченко: мы будем приходить к вам мертвыми. ВИДЕО18:44
- «Сомали» возглавит «Малой» или «Угрюмый»18:40
- Под Мариуполем начался ад18:03
- Скотское отношение. Бойцов АТО отправили в отпуск тентованным КрАЗом - стоя и в лютый мороз17:39
- «Гиви» – девятый: Хронология смертей лидеров «Л/ДНР». ВИДЕО17:22
- В Мариуполе будут проданы остатки кондитерской фабрики 16:28
- В Мариупольском похоронном бюро СБУ проводила обыск: взломали двери, изъяли деньги и документацию. ВИДЕО16:10
- Идет следствие в отношении командира батальона спецназначения полиции Донецкой области 22:25
- Через страховий стаж пенсію не побачать багато українців. ВИДЕО21:50
- Желающих вступить в брак в Украине стало меньше21:35
- Город-герой: Подвиги и кошмары Авдеевки21:15
- В Чехии в два раза увеличили квоты для трудоустройства украинцев21:10
- Лучший способ вылечиться20:46
- Минэкономики хочет отменить госрегулирование цен на продукты20:35
- В Казахстане предлагают ограничить продолжительность жизни 20:08
- Взрывом срезало часть головы и оторвало одну ногу19:45
- Нардепам не давали слова... на русском. ВИДЕО19:20
- Лучший способ вылечиться20:46
- В Украине собрана армия «зеленых человечков», готовых убивать украинцев. ВИДЕО14:23
- Господа украинские коррупционеры! Вас скоро будут убивать14:05
- Новые фавориты Вашингтона06:53
- ИГИЛ, Путин и Трамп: астролог объяснил древнее предсказание10:43
- Пять причин отправиться в морской круиз10:37
- Почему тошнит и кружится голова в пасмурную погоду09:18
- Как перестать распыляться на несколько дел одновременно08:38
- Как отличить грипп от простуды?07:51
- Можно ли никогда не уставать?07:08
- Украинские военные решили ударить по террористам "ДНР" с неожиданной стороны
- На Донбассе страшные потери. Путин сделал громкое заявление
- Российских военных вывели с Донбасса – новый ход Кремля
- Что украинцам необходимо знать о военном положении
- Боевые подразделения ВСУ могут быстро прорвать линию фронта "ДНР"
- Глава российского МИДа Лавров заявил о том, что Кремль не оставит Украину в покое даже в случае окончания войны на Донбассе
- Трамп в бешенстве: стало известно о появлении предателя в команде президента США
- Путин отправляет на Донбасс «тяжелую артиллерию»
- Убийство Гиви может стать для Украины большой проблемой - Геращенко
- Террориста подорвали в собственном кабинете - Стрелков озвучил первые подробности