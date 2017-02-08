Киевскому госпиталю нужны продукты для раненых

08.02.2017 06:12

В киевский военный госпиталь прибыли новые раненые бойцы из зоны АТО.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала известный волонтер Наталья Юсупова.

"Ребята тяжелые, и есть ампутанты", - рассказала Юсупова.

По ее словам, на данный момент бойцам нужно помочь продуктами и теплой одеждой.

"Проведывающих людей очень мало", - подчеркнула волонтер.

В частности, в госпиталь в отделение травмы, по словам Юсуповой, можно приносить соки, кофе, колбасу, сыр, йогурты.

"Мы сразу разносим по палатам бойцам. По всем вопросам обращайтесь к Оле Протасовой +38 098-179-86-25", - написала Юсупова.

Источник from-ua