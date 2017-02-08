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Киевскому госпиталю нужны продукты для раненых

08.02.2017 06:12
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Киевскому госпиталю нужны продукты для раненых

В киевский военный госпиталь прибыли новые раненые бойцы из зоны АТО.
Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала известный волонтер Наталья Юсупова.
"Ребята тяжелые, и есть ампутанты", - рассказала Юсупова.
По ее словам, на данный момент бойцам нужно помочь продуктами и теплой одеждой.
"Проведывающих людей очень мало", - подчеркнула волонтер.
В частности, в госпиталь в отделение травмы, по словам Юсуповой, можно приносить соки, кофе, колбасу, сыр, йогурты.
"Мы сразу разносим по палатам бойцам. По всем вопросам обращайтесь к Оле Протасовой +38 098-179-86-25", - написала Юсупова.

Источник from-ua



Теги: Донбасс, госпиталь, АТО, раненые
 
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