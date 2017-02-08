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Мариупольцы вырезают кабеля
Полицейские задержали двоих мужчин, которые вырезали кабель. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Первая попытка воровского "дуэта" заработать на продажу хищением кабеля завершилась в отделении полиции. 30 метров срезанной продукции товарищи планировали отнести на «приемку» и продать.
Как объясняют задержанные, они видели и читали в новостях, насколько быстро возобновляется кабельная связь после фактов похищения, а значит думали, что больших неудобств мариупольцам не принесут. Воры наметили колодец, из дома взяли ножовку по дереву и, дождавшись темноты, поспешили вырезали кабель. Когда продукция была в руках у злоумышленников, их заметили сотрудники службы охраны. Один из преступников бросил вещественные доказательства и попробовал убежать, однако был задержан.
Теперь воры, (безработные 1990 и 1984 г.р. ) дают показания в полиции. Открыто криминальное осуществление за ч.2 ст.185 "Кража, совершенная группой лиц" Криминального кодекса Украины.
Источник 0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, полиция, воровство
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