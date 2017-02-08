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На Донбассе страшные потери. Путин сделал громкое заявление
08.02.2017 08:19
Президент РФ Владимир Путин назвал одной из причин обострения ситуации на Донбассе стремление украинских лидеров получить дополнительные деньги из Евросоюза.
Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает НТВ.
– Украинскому руководству сегодня нужны деньги, а деньги лучше всего вышибать из Евросоюза, из отдельных стран Европы, из США и международных финансовых институтов, представляя себя в качестве жертвы агрессии, – уверен Путин.
Кроме того, Путин считает, что обострение на Донбассе – это попытки Украины наладить отношения с новой администрацией США.
Источник Zvistka
Теги: Донбасс, Путин, обострение, потери
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