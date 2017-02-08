Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донбассе страшные потери. Путин сделал громкое заявление

08.02.2017 08:19
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донбассе страшные потери. Путин сделал громкое заявление

Президент РФ Владимир Путин назвал одной из причин обострения ситуации на Донбассе стремление украинских лидеров получить дополнительные деньги из Евросоюза.
Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает НТВ.
– Украинскому руководству сегодня нужны деньги, а деньги лучше всего вышибать из Евросоюза, из отдельных стран Европы, из США и международных финансовых институтов, представляя себя в качестве жертвы агрессии, – уверен Путин.
Кроме того, Путин считает, что обострение на Донбассе – это попытки Украины наладить отношения с новой администрацией США.

Источник Zvistka



Теги: Донбасс, Путин, обострение, потери
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх