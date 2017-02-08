На Донбассе страшные потери. Путин сделал громкое заявление

08.02.2017 08:19

Президент РФ Владимир Путин назвал одной из причин обострения ситуации на Донбассе стремление украинских лидеров получить дополнительные деньги из Евросоюза.

Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает НТВ.

– Украинскому руководству сегодня нужны деньги, а деньги лучше всего вышибать из Евросоюза, из отдельных стран Европы, из США и международных финансовых институтов, представляя себя в качестве жертвы агрессии, – уверен Путин.

Кроме того, Путин считает, что обострение на Донбассе – это попытки Украины наладить отношения с новой администрацией США.

Источник Zvistka