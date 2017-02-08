По факту блокирования бахмутской трассы открыто уговоное производство. ВИДЕО

08.02.2017 07:31

Случай на автодороге Бахмут-Константиновка стал поводом для открытия уголовного производства, а по факту использования спецсредств сотрудниками полиции проводится служебное расследование.

Вчера в главном управлении полиции Донецкой области начальник главка Вячеслав Аброськин ответил на вопросы журналистов.

«Вчера в 16.00 группа неизвестных в балаклавах заблокировала автомобильную дорогу стратегического значения Бахмут-Константиновка, - сказал Аброськин. – Люди были вооружены деревянными дрынами, которые были взяты в лесу и приспособлены для того, чтобы их можно было держать в руках и наносить удары».

По словам Аброськина, 28 человек перекрыли дорогу в обоих направлениях. Возникло большое скопление автотранспорта, в том числе и медицинского назначения. Порядка 15-20 минут люди не могли проехать. Целью неизвестных в масках – блокировка 7 автобусов, которые двигались в направлении Курахово.

«Со слов блокирующих в этих автобусах находились тетушки, которые двигались для деблокирования железнодорожного переезда, - рассказал Аброськин. - Для полиции не интересно титушки они или нет. Была перекрыта дорога, и мной лично было принято решение – разблокировать ее. Сотрудниками полиции дорога была разблокирована. На месте находился нардеп Семен Семенченко, который вел себя вызывающе, оскорблял сотрудников полиции, препятствовал движению автотранспорта на дороге стратегического значения»

Лица, которые принимали участие в блокировке, были установлены – среди них жители разных областей Украины, но ни одного жителя свободной части Донецкой области. «В их числе были ранее судимые жители, а также лица, которые не имеют места постоянного проживания», - сказал глава полиции.

«Мне известно, что после этих событий трое человек были доставлены народным депутатом в больницу, но буквально сразу они ее покинули», - сказал Аброськин.

«Мы проверили автобусы, - добавил начальник главка. - Там находились мужчины и женщины. Я непосредственно в нескольких автобусах открывал двери и видел там людей, которые рассказали, что они являются жителями Курахово, жителями населенных пунктов Волновахского района, родственниками работников Кураховской ТЭЦ. Они собирались приехать к месту блокирования железнодорожного переезда. Насколько я понимаю, этих людей беспокоит, чтобы у них было постоянное место работы, чтобы они имели достаток и чтобы они могли, как-то выжить».

Большую часть людей полицейские опросили. Их пояснения находятся в уголовном производстве.

«Я не знаю, платили им деньги за приезд в Бахмут или нет. Следователи этот вопрос выясняют. Я видел там и довольно пожилых людей – на титушек они не похожи», - подчеркнул Аброськин.

Также глава полиции разъяснил причину, по которой автобусы с этими людьми сопровождала полиция. «Нам было известно, что движется данная колонна, и мы знали, что другая сторона во главе с народным депутатом Семеном Семенченко планирует ее остановить, поэтому патрульный автомобиль был прикреплен для обеспечения правопорядка на автодороге», - разъяснил он.

«В ходе словесных перепалок, которые возникли между полицией и этими людьми были слышны выкрики, что они принимали участие в Иловайске или еще где-то, - добавил Аброськин. - Могу сказать, что закон суров, но он один для всех. Никому не дано право блокировать дорогу в военное время. Ни народным депутатам, ни начальникам полиции».

Ароськин отметил, что отвлекать полицию на это – серьезное правонарушение. Факт блокировки дороги зафиксирован, внесен в ЕРДР, есть соответствующее уголовное производство, которое открыто по статье блокировки автомагистрали.

«Следствие даст оценку действиям каждого участника этого события. В настоящее время по факту использования спецсредств полицией назначено служебное расследование. Будет проведена полная проверка, материалы будут направлены для принятия решения в прокуратуру Донецкой области», - сказал он.

Также Аброськин рассказал о ситуации с пощечиной, которую ему нанес житель оккупированного Донецка. Он вспомнил историю о своем отчиме-трактористе, который с детства учил будущего руководителя полиции поступать следующим образом: сначала подставить одну щеку, потом другую, а третий раз - уже за ним. Ударить по второй щеке Вячеслава Аброськина мужчина не захотел.

«Я данного гражданина, конечно, прощаю, потому что я разрешил это сделать, но по людям, которые, оскорбляли нас, вопрос остается открытым. Должен быть третий раунд для тех, кто это все организовал», - сказал глава полиции области.

В настоящее время дороги в Донецкой области разблокированы, двигаются пассажирские поезда, и препятствий для их движения нет. Какой-либо информации о препятствии каких-либо других поездов от Донецкой железной дороги также в полицию не поступало.

«Насколько я знаю, на утро на этом переезде находилось 5 человек, которым, как я понял, негде жить и они мирно отдыхают в снежной палатке, которая расположена на этом переезде», - резюмировал Аброськин.

Источник 0629 .