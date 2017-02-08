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Архив - Донецкая область

Под Мариуполем начался ад

08.02.2017 18:03
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Под Мариуполем начался ад

Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг выразил обеспокоенность ситуацией, складывающейся в районах вблизи Мариуполя.
– Мы отмечаем, что в районе севера и районы к северо-западу от Мариуполя снова стали “горячей точкой”, и также мы видели, что по обе стороны там используется запрещенное вооружение, включая ракетные системы залпового огня, и это, к сожалению, привело к тому, что среди населения есть пострадавшие, – сказал Хуг на пресс-конференции, пишет Интерфакс-Украина.
Напомним, в украинских разведструктурах видят все признаки того, что эскалация конфликта будет продолжаться. Эпицентрами боев станут Мариуполь и Широкино.

Источник Zvistka



Теги: Донбасс, Мариуполь, обстрелы
 
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