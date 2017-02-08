Появилось первое видео с места гибели боевика "Гиви" (ВИДЕО)

08.02.2017 10:30

Появилось первое видео с места убийства главаря подразделения боевиков "Сомали" Михаила Толстых с позывным "Гиви". Видео опубликовал портал Life.ru, сообщает телеканал 112 Украина.

Покушение на "Гиви" произошло на базе батальона в Донецке. На кадрах видно, что при взрыве были сильно повреждены все пять этажей здания. После взрыва началось возгорание, которое уже ликвидировано.