Скотское отношение. Бойцов АТО отправили в отпуск тентованным КрАЗом - стоя и в лютый мороз

08.02.2017 17:39

Военное руководство отправило в отпуск бойцов АТО, которые удерживают позиции в Широкино под Мариуполем, в Николаев тентованным КрАЗом.

Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Роман Доник.

"Думаете неотапливаемый кунг с людьми внутри, по морозу, на награждение - это "вершина" армейской мысли? Нет - бывает и круче. Например, собрать отпускников и отправить их в Николаев из Широкино тентованным Кразом. Минимум 12 часов дороги. По такой погоде все 15. В Широкино -8, "на материке" по дороге до -15", - подчеркнул он.

Также, по словам волонтера, "смекалистый тыловик", пользуясь оказией, забил 2/3 кузова какими то ящиками, поэтому бойцам АТО пришлось ехать только стоя.

"12-15 часов по морозу. Стоя как селедки в бочке. Чтоб вместить всех, выкинули стулья. Многие ехать в таких скотских условиях отказались. Это морская пехота, детка. Это 2 БМП (бывший ДШБ) 36 бригада морской пехоты. Год без ротации, отжатая у сепаров наша земля под Широкино. Мы пролазили несколько дней у них по позициям. Грязь по косточки, воды по колено, грязи на берцах по несколько килограмм. Постоянная сырость. И вот долгожданный отпуск. Те кто поехали во влажной форме с сырыми ногами в этой машине, приедут в лучшем случае крепко простужены. Я искренне надеялся, что после новогоднего скандала, хоть какое то время начнут думать о солдатах,как о живых людях. Ничего подобного", - написал Доник.

В свою очередь пользователи Facebook возмутились таким поступком военных руководителей.

Источник from-ua