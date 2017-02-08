Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Сомали» возглавит «Малой» или «Угрюмый»

08.02.2017 18:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Сомали» возглавит «Малой» или «Угрюмый»

После убитого сегодня в Донецке "Гиви", банду "Сомали" могут возглавить боевики с кличками "Малой" и "Угрюмый".
Об это сообщают российские пропагандисты из Life.ru
По одной из версий, новым главарем группировки может стать 20-летний "Малой", которого зовут Егор. На момент ликвидации Толстых, боевик выполнял обязанности начштаба боевиков.
Его оппонент - правая рука "Гиви". Об "Угрюмом" известно немного. Террористы заявляют, что боевик уроженец Донбасса и ему около 40 лет.

Источник Трибун.



Теги: Донбасс, Сомали, главный, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх