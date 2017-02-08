Последние новости раздела
- Захарченко: мы будем приходить к вам мертвыми. ВИДЕО18:44
- «Сомали» возглавит «Малой» или «Угрюмый»18:40
- Под Мариуполем начался ад18:03
- Скотское отношение. Бойцов АТО отправили в отпуск тентованным КрАЗом - стоя и в лютый мороз17:39
- «Гиви» – девятый: Хронология смертей лидеров «Л/ДНР». ВИДЕО17:22
- В Мариуполе будут проданы остатки кондитерской фабрики 16:28
- В Мариупольском похоронном бюро СБУ проводила обыск: взломали двери, изъяли деньги и документацию. ВИДЕО16:10
- Путин отправляет на Донбасс «тяжелую артиллерию»15:48
- Торговая "блокада" Донбасса лишит тепла дома украинцев15:24
- К раненому в Авдеевке британскому фотожурналисту возвращается зрение15:09
«Сомали» возглавит «Малой» или «Угрюмый»
08.02.2017 18:40
После убитого сегодня в Донецке "Гиви", банду "Сомали" могут возглавить боевики с кличками "Малой" и "Угрюмый".
Об это сообщают российские пропагандисты из Life.ru
По одной из версий, новым главарем группировки может стать 20-летний "Малой", которого зовут Егор. На момент ликвидации Толстых, боевик выполнял обязанности начштаба боевиков.
Его оппонент - правая рука "Гиви". Об "Угрюмом" известно немного. Террористы заявляют, что боевик уроженец Донбасса и ему около 40 лет.
Источник Трибун.
Теги: Донбасс, Сомали, главный, боевики
Читайте также:
- Кремль нашел замену главарям "ДНР" и "ЛНР" и определил возможные сроки
- Плотницкий держит руку на пульсе: отстранил оскандалившихся милицейского и угольного "министров"
- Губарев о Пургине: "Подлец, интриган, болтун, паникер и политический импотент"
- "Будуще Донбасса - нечто среднее между Сомали, сектором Газа и сюжетом фильма "Безумный Макс", - американский аналитик
- Перевозчики подготовили предложения, как убрать очереди на блокпостах и избежать социального бунта
- Россияне высказались о возможном перевороте в России (ВИДЕО)
- Захарченко: мы будем приходить к вам мертвыми. ВИДЕО18:44
- «Сомали» возглавит «Малой» или «Угрюмый»18:40
- Под Мариуполем начался ад18:03
- Скотское отношение. Бойцов АТО отправили в отпуск тентованным КрАЗом - стоя и в лютый мороз17:39
- «Гиви» – девятый: Хронология смертей лидеров «Л/ДНР». ВИДЕО17:22
- В Мариуполе будут проданы остатки кондитерской фабрики 16:28
- В Мариупольском похоронном бюро СБУ проводила обыск: взломали двери, изъяли деньги и документацию. ВИДЕО16:10
- Путин отправляет на Донбасс «тяжелую артиллерию»15:48
- Торговая "блокада" Донбасса лишит тепла дома украинцев15:24
- К раненому в Авдеевке британскому фотожурналисту возвращается зрение15:09
- Народным депутатам не до переселенцев. До законов, необходимых для ВПЛ «руки не дошли»19:02
- Захарченко: мы будем приходить к вам мертвыми. ВИДЕО18:44
- «Сомали» возглавит «Малой» или «Угрюмый»18:40
- Генпрокуратура открыла дело на народного депутата и экс-лидера батальона "Айдар" Мельничука18:20
- Под Мариуполем начался ад18:03
- Скотское отношение. Бойцов АТО отправили в отпуск тентованным КрАЗом - стоя и в лютый мороз17:39
- «Гиви» – девятый: Хронология смертей лидеров «Л/ДНР». ВИДЕО17:22
- Берегись мошенников: НБУ дал рекомендации (инфографика)16:58
- ФК "Днепр" рассчитался с прошлогодними долгами16:45
- В Мариуполе будут проданы остатки кондитерской фабрики 16:28
- В Украине собрана армия «зеленых человечков», готовых убивать украинцев. ВИДЕО14:23
- Господа украинские коррупционеры! Вас скоро будут убивать14:05
- Новые фавориты Вашингтона06:53
- ИГИЛ, Путин и Трамп: астролог объяснил древнее предсказание10:43
- Пять причин отправиться в морской круиз10:37
- Почему тошнит и кружится голова в пасмурную погоду09:18
- Как перестать распыляться на несколько дел одновременно08:38
- Как отличить грипп от простуды?07:51
- Можно ли никогда не уставать?07:08
- Фокус-покус – и денег нет: как иллюзионист-мошенник обманывал сотрудников кафе и магазинов22:33
- Украинские военные решили ударить по террористам "ДНР" с неожиданной стороны
- Российских военных вывели с Донбасса – новый ход Кремля
- На Донбассе страшные потери. Путин сделал громкое заявление
- Что украинцам необходимо знать о военном положении
- Боевые подразделения ВСУ могут быстро прорвать линию фронта "ДНР"
- Трамп в бешенстве: стало известно о появлении предателя в команде президента США
- Глава российского МИДа Лавров заявил о том, что Кремль не оставит Украину в покое даже в случае окончания войны на Донбассе
- Убийство Гиви может стать для Украины большой проблемой - Геращенко
- ИГИЛ, Путин и Трамп: астролог объяснил древнее предсказание
- Террориста подорвали в собственном кабинете - Стрелков озвучил первые подробности