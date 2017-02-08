«Сомали» возглавит «Малой» или «Угрюмый»

08.02.2017 18:40

После убитого сегодня в Донецке "Гиви", банду "Сомали" могут возглавить боевики с кличками "Малой" и "Угрюмый".

Об это сообщают российские пропагандисты из Life.ru

По одной из версий, новым главарем группировки может стать 20-летний "Малой", которого зовут Егор. На момент ликвидации Толстых, боевик выполнял обязанности начштаба боевиков.

Его оппонент - правая рука "Гиви". Об "Угрюмом" известно немного. Террористы заявляют, что боевик уроженец Донбасса и ему около 40 лет.

Источник Трибун.