“Тело Гиви обнаружено…сомнений нет”

08.02.2017 09:20

Сегодня в 06:10 в собственном кабинете в Макеевке был взорван командир отряда “Сомали” Михаил Толстых известный как Гиви.

На данный момент тело террориста обнаружено, его соратники официально подтвердили смерть. По данным “ДНР”, кабинет взорвали в 06:10. По другим данным, был произведен выстрел из РПО “Шмель”, пишет “Диалог.UA”.

“Пожар в помещении в настоящий момент 08:35 не потушен”, - говорится в сообщении.