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“Тело Гиви обнаружено…сомнений нет”
08.02.2017 09:20
Сегодня в 06:10 в собственном кабинете в Макеевке был взорван командир отряда “Сомали” Михаил Толстых известный как Гиви.
На данный момент тело террориста обнаружено, его соратники официально подтвердили смерть. По данным “ДНР”, кабинет взорвали в 06:10. По другим данным, был произведен выстрел из РПО “Шмель”, пишет “Диалог.UA”.
“Пожар в помещении в настоящий момент 08:35 не потушен”, - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Макеевка, взрыв, ДНР, АТО, террористы, Гиви
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