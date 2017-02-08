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Архив - Донецкая область

“Тело Гиви обнаружено…сомнений нет”

08.02.2017 09:20
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“Тело Гиви обнаружено…сомнений нет”

Сегодня в 06:10 в собственном кабинете в Макеевке был взорван командир отряда “Сомали” Михаил Толстых известный как Гиви.

На данный момент тело террориста обнаружено, его соратники официально подтвердили смерть. По данным “ДНР”, кабинет взорвали в 06:10. По другим данным, был произведен выстрел из РПО “Шмель”, пишет “Диалог.UA”.

“Пожар в помещении в настоящий момент 08:35 не потушен”, - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Макеевка, взрыв, ДНР, АТО, террористы, Гиви
 
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