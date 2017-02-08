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Архив - Донецкая область

Террориста подорвали в собственном кабинете - Стрелков озвучил первые подробности

08.02.2017 09:00
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Террориста подорвали в собственном кабинете - Стрелков озвучил первые подробности

Несколько минут назад стало известно, что в оккупированном Донецке неизвестные взорвали кабинет комбата “Сомали” Михаила Толстых с позывным “Гиви”.

В момент взрыва террорист был внутри помещения. Как сообщает отец-основатель “ДНР” Игорь Стрелков, в Донецке взорван кабинет "Гиви" вместе с владельцем. По предварительным данным, в помещение попал снаряд РПО "Шмель", сообщает “Диалог.UA”.

“Пока косвенно подтвердили. Я тоже усомнился - ранение + контузия. Но пишут ,что вроде был в кабинете. Но тела пока не нашли. Возможно - ошиблись. Пишут - сильные разрушения”, - пишет Стрелков.



Теги: Донецк, Донбасс, Донецкая область, взрыв, АТО, террористы
 
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