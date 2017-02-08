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Торговая "блокада" Донбасса лишит тепла дома украинцев
Торговая "блокада" Донбасса ставит под угрозу поставки тепла в дома украинцев. Об этом заявил замглавы фракции БПП, секретарь комитета Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Алексей Гончаренко, сообщает 112.
"За громкими заявлениями прячется то, что на самом деле они не дают поставить на украинские ТЭЦ украинский уголь, добытый в украинских шахтах, которые платят деньги в государственный бюджет Украины. Они там же ставят под угрозу поставки тепла в дома украинцев", – считает депутат.
Он отметил, что, по данным ГФС, предприятия, расположенные в ОРДЛО, в 2016 г. заплатили в бюджет Украины 31,64 млрд грн.
"За прошлый год был 31 млрд", - сказал он, отметив, что блокада приведет к потере большой части этих денег.
Гончаренко заявил, что не видит смысла, чтобы Украина отказывалась от всех предприятий, оказавшихся на оккупированных территориях.
"В этом нет никакого логического смысла. Граница Украины и России открыта. Если кто-то сильно захочет поставить что-то на оккупированную территорию, он сделает крюк и поставит это. Мы же не можем перекрыть границу Украины с Россией в том месте. Поэтому не все так просто", - считает Гончаренко.
Он также подтвердил, что есть критическая связь оккупированных территорий с городами и селами украинской части Донбасса, как в случае с Мариуполем, который инфраструктурно связан с ОРДЛО.
"И воду, и электроэнергию город получает оттуда. А прекращение электроснабжения Мариуполя это в том числе остановка промышленных предприятий города, тысячи людей останутся без работы", – резюмировал парламентарий.
Теги: Донбасс, тепло, уголь, блокада
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