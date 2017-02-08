Ты узнаешь, что такое настоящий ад". Как "Гиви" издевался над пленными. ВИДЕО

08.02.2017 12:24

Один из главарей боевиков "ДНР" Михаил Толстых ("Гиви") сегодня погиб в Донецке, как утверждают сепаратисты, в результате "террористического акта". "Гиви" был известен жестоким обращением с пленными и любовью к пыткам и унижениям.

Прокуратура имеет веские доказательства того, что "Гиви" жестоко обращался с пленными, что привело к гибели 9 человек.

Один из главарей боевиков "ДНР" Михаил Толстых ("Гиви") сегодня погиб в Донецке, как утверждают сепаратисты, в результате "террористического акта". "Гиви" был известен жестоким обращением с пленными и любовью к пыткам и унижениям.

Прокуратура имеет веские доказательства того, что "Гиви" жестоко обращался с пленными, что привело к гибели 9 человек.

Издевательства над "киборгами"

На видео, снятом примерно в январе 2015 года, "Гиви" издевается над пленными "киборгами". Он грубо вытаскивает их из кузова грузовика, заставляет лечь на землю, а затем начинает спрашивать, откуда они родом. Затем боевик спрашивает: "Че вы сюда приперлись, твари?"

На видео видно, как "Гиви" отрезает от военной формы "киборгов" нашивки в виде украинских флагов и заставляет бойцов съесть их.

"Жри, тварь! <...> Рот открой! Жри, сволочь! <...> Жри, тварь! А чего трясешься?", - слышен голос "Гиви" на видео. Особое внимание он "уделил" подполковнику Кузьминых, которому обещал бомбить Житомир и "показать настоящий ад".

Смерть десантника Брановицкого

С "Гиви" связывают и гибель в плену героя Украины десантника Игоря Брановицкого. Брановицкий отказался отвечать на вопрос "Гиви" и заявил, что собирается молчать. После этого один из боевиков возмущенно сказал "Ух ты, какой борзый!", а "Гиви" подошел к Брановицкому и сорвал с его головы шапку. Также в интернете была обнародована запись, на которой уже избитый Брановицкий называет свое имя и год рождения. На его лице видны кровоподтеки. Сообщалось, что Брановицкого сначала избивал "Гиви", который несколько раз ударил его головой о танк после того, как тот отказался давать показания. Сразу несколько свидетелей также утверждают, что после этого боевик "Моторола" (сейчас также покойный) добил Брановицкого из пистолета.

7 апреля 2015 года представитель Министерства обороны Украины, помощник начальника Генштаба Татьяна Рычкова в интервью "Украинской правде" заявила, что Толстых показательно расстреливал раненых украинских солдат в аэропорту Донецка.

"Я знаю, что сепаратисты просто добивали наших ребят. Бойцов 25-й бригады вообще в плен не берут, их сразу убивают. Это начал "Гиви". Он показательно застрелил бойца, — заявила Рычкова. — Нашим об этом рассказал один из российских военных, из тех, которые еще с честью, знают, что пленных не убивают. Он сказал: "Этот придурок застрелил вашего пацана показательно".

Самодурство со "своими"

В интернете мелькали также показания боевиков о том, что "Гиви" не чурался издевательств и над "своими". "Построил "Гиви" человек 80, избил одного из увольняющихся перед строем. Потом спросил, кто хочет еще уволиться. Решились выйти 13 человек. С других мест привезли еще столько же", - передавало слова боевика по прозвищу "Червонец" издание 62.ua.

По его словам, желающие уволиться из банды "целый день драили штаб", а потом "Гиви" вовсе запретил увольнения, фактически введя "крепостное право" в банде.

Официально "Гиви" инкриминировали то, что он в период с мая 2014 года по январь 2015, находясь в Славянске, Иловайске и Донецке, организовывал и лично совершал вооруженные нападения на представителей сил АТО, а также применял жестокое обращение и пытки в отношении пленных украинских военнослужащих. Было начато его заочное осуждение, но до приговора "Гиви" не дожил.

"

Источник 112.