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Убийство Гиви может стать для Украины большой проблемой - Геращенко

08.02.2017 14:44
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Убийство Гиви может стать для Украины большой проблемой - Геращенко

Убийство террориста "ДНР" Гиви может обернуться для Украины значительным негативным моментом: теперь вместо умственно отсталого, коррумпированного и плохого командира Гиви Россия поставит более хитрого и умного врага Украины. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в комментарии украинским СМИ. Он отметил, что эта смерть с точки зрения ослабления воздействия на Украину может обернуться неоднозначными последствиями, пишет Диалог.UA.

При этом Геращенко добавил, что террорист Гиви являлся "человеческим мусором", которому приходилось выполнять для Кремля унизительную функцию собирания "солдат" со всей России.

Геращенко отметил, что, несмотря на возможные риски, смерть Гиви стала ему заслуженной наградой за все зверства, которые он совершил против солдат украинской армии.



Теги: Донбасс, убийство, проблема, Гиви
 
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