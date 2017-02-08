- Боевики анонсировали обстрел Мариуполя, предупреждая, что жертв среди мирного населения будет очень много13:49
- В ряды боевиков «ДНР» набираются осужденные13:33
- КПВВ "Марьинка" был обстрелян боевиками13:04
- Больницы и морги Донецка переполнены12:45
- Ты узнаешь, что такое настоящий ад". Как "Гиви" издевался над пленными. ВИДЕО12:24
- Бойцы ВСУ присоединились к блокаде12:05
- Потерявшая все жительница Широкино открыла фаст-фут в Мариуполе11:37
- Появилось первое видео с места гибели боевика "Гиви" (ВИДЕО)10:30
- В Мариуполе арестованы патологоанатомы10:20
- В районе Мариуполя террористы стреляли из минометов 10:00
Убийство Гиви может стать для Украины большой проблемой - Геращенко
Убийство террориста "ДНР" Гиви может обернуться для Украины значительным негативным моментом: теперь вместо умственно отсталого, коррумпированного и плохого командира Гиви Россия поставит более хитрого и умного врага Украины. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в комментарии украинским СМИ. Он отметил, что эта смерть с точки зрения ослабления воздействия на Украину может обернуться неоднозначными последствиями, пишет Диалог.UA.
При этом Геращенко добавил, что террорист Гиви являлся "человеческим мусором", которому приходилось выполнять для Кремля унизительную функцию собирания "солдат" со всей России.
Геращенко отметил, что, несмотря на возможные риски, смерть Гиви стала ему заслуженной наградой за все зверства, которые он совершил против солдат украинской армии.
Теги: Донбасс, убийство, проблема, Гиви
- Печальный итог чрезмерных возлияний: один в больнице, второй - в морге
- По Горловке прокатилась волна самоубийств
- В Славянском «гестапо» Стрелкова дробили кости, отрезали пальцы, убивали (ВИДЕО)
- Парень убил друга за сломанные наушники
- Убийце заменили пожизненный срок на 12 лет тюрьмы
- МВД раскрывает шокирующие подробности: Сашко Билый застрелился из своего оружия (ВИДЕО)
- Боевики анонсировали обстрел Мариуполя, предупреждая, что жертв среди мирного населения будет очень много13:49
- В ряды боевиков «ДНР» набираются осужденные13:33
- КПВВ "Марьинка" был обстрелян боевиками13:04
- Больницы и морги Донецка переполнены12:45
- Ты узнаешь, что такое настоящий ад". Как "Гиви" издевался над пленными. ВИДЕО12:24
- Бойцы ВСУ присоединились к блокаде12:05
- Потерявшая все жительница Широкино открыла фаст-фут в Мариуполе11:37
- Появилось первое видео с места гибели боевика "Гиви" (ВИДЕО)10:30
- В Мариуполе арестованы патологоанатомы10:20
- В районе Мариуполя террористы стреляли из минометов 10:00
- Убийство Гиви может стать для Украины большой проблемой - Геращенко14:44
- В Украине собрана армия «зеленых человечков», готовых убивать украинцев. ВИДЕО14:23
- Господа украинские коррупционеры! Вас скоро будут убивать14:05
- Украинский оркестр народных инструментов устроил флешмоб в столичной подземке (ВИДЕО)14:00
- Боевики анонсировали обстрел Мариуполя, предупреждая, что жертв среди мирного населения будет очень много13:49
- В ряды боевиков «ДНР» набираются осужденные13:33
- КПВВ "Марьинка" был обстрелян боевиками13:04
- Больницы и морги Донецка переполнены12:45
- Ты узнаешь, что такое настоящий ад". Как "Гиви" издевался над пленными. ВИДЕО12:24
- Бойцы ВСУ присоединились к блокаде12:05
- В Украине собрана армия «зеленых человечков», готовых убивать украинцев. ВИДЕО14:23
- Господа украинские коррупционеры! Вас скоро будут убивать14:05
- Новые фавориты Вашингтона06:53
- ИГИЛ, Путин и Трамп: астролог объяснил древнее предсказание10:43
- Пять причин отправиться в морской круиз10:37
- Почему тошнит и кружится голова в пасмурную погоду09:18
- Как перестать распыляться на несколько дел одновременно08:38
- Как отличить грипп от простуды?07:51
- Можно ли никогда не уставать?07:08
- Фокус-покус – и денег нет: как иллюзионист-мошенник обманывал сотрудников кафе и магазинов22:33
- Украинские военные решили ударить по террористам "ДНР" с неожиданной стороны
- Российских военных вывели с Донбасса – новый ход Кремля
- Что украинцам необходимо знать о военном положении
- На Донбассе страшные потери. Путин сделал громкое заявление
- Боевые подразделения ВСУ могут быстро прорвать линию фронта "ДНР"
- Трамп в бешенстве: стало известно о появлении предателя в команде президента США
- Глава российского МИДа Лавров заявил о том, что Кремль не оставит Украину в покое даже в случае окончания войны на Донбассе
- ИГИЛ, Путин и Трамп: астролог объяснил древнее предсказание
- Блокада Донбасса: что произошло под Бахмутом
- Трамп нашел главную слабость Путина: что ждет Украину