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Архив - Донецкая область

В Мариуполе будут проданы остатки кондитерской фабрики

08.02.2017 16:28
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В Мариуполе будут проданы остатки кондитерской фабрики

Акционеры Мариупольской кондитерской фабрики "Рошен" (Донецкая область), входящей в состав одного из крупнейших производителей кондитерской продукции в Украине корпорацию Roshen, на собрании 20 марта намерены рассмотреть вопрос продажи имущества предприятия, в частности, комплекса самой фабрики и земельного участка. пишет 0629.
Об этом говорится в сообщении кондфабрики в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передают "Українські Новини".
Среди вопросов, вынесенных на повестку дня собрания акционеров, присутствует вопрос продажи недвижимого имущества, в том числе комплекса кондитерской фабрики, земельного участка, на котором расположена фабрика, зданий и другого имущества. Отмечается, что стоимость комплекса кондфабрики не превышает 40 млн гривен, земучастка - не превышает 25 млн гривен.
Предприятие находится на стадии ликвидации. Собрание акционеров запланировано на 20 марта в Мариуполе. В финансовой отчетности предприятия "Мариупольская кондитерская фабрика "Рошен" отмечается, что убыток за 2016 год составил 8,171 млн гривен, убыток за 2015 год - 4,821 млн гривен; суммарная дебиторская задолженность по итогам 2016 года оценивается в 22,343 млн гривен.
В апреле 2015 года акционеры фабрики решили ликвидировать предприятие. Кроме Мариупольской кондфабрики в состав корпорации Roshen входят Кременчугская, 2 Винницкие, Киевская кондфабрики, Липецкая кондитерская фабрика "Ликонф" (Россия), а также Клайпедская кондитерская фабрика UAB Roshen (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия). В январе стало известно, что корпорация Roshen решила остановить производство на Липецкой кондитерской фабрике (Россия) по политико-экономическим причинам, полная консервация запланирована на апрель.



Теги: Донбасс, Мариуполь, продажа, фабрика
 
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