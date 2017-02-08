В Мариуполе будут проданы остатки кондитерской фабрики

08.02.2017 16:28

Акционеры Мариупольской кондитерской фабрики "Рошен" (Донецкая область), входящей в состав одного из крупнейших производителей кондитерской продукции в Украине корпорацию Roshen, на собрании 20 марта намерены рассмотреть вопрос продажи имущества предприятия, в частности, комплекса самой фабрики и земельного участка. пишет 0629.

Об этом говорится в сообщении кондфабрики в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передают "Українські Новини".

Среди вопросов, вынесенных на повестку дня собрания акционеров, присутствует вопрос продажи недвижимого имущества, в том числе комплекса кондитерской фабрики, земельного участка, на котором расположена фабрика, зданий и другого имущества. Отмечается, что стоимость комплекса кондфабрики не превышает 40 млн гривен, земучастка - не превышает 25 млн гривен.

Предприятие находится на стадии ликвидации. Собрание акционеров запланировано на 20 марта в Мариуполе. В финансовой отчетности предприятия "Мариупольская кондитерская фабрика "Рошен" отмечается, что убыток за 2016 год составил 8,171 млн гривен, убыток за 2015 год - 4,821 млн гривен; суммарная дебиторская задолженность по итогам 2016 года оценивается в 22,343 млн гривен.

В апреле 2015 года акционеры фабрики решили ликвидировать предприятие. Кроме Мариупольской кондфабрики в состав корпорации Roshen входят Кременчугская, 2 Винницкие, Киевская кондфабрики, Липецкая кондитерская фабрика "Ликонф" (Россия), а также Клайпедская кондитерская фабрика UAB Roshen (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия). В январе стало известно, что корпорация Roshen решила остановить производство на Липецкой кондитерской фабрике (Россия) по политико-экономическим причинам, полная консервация запланирована на апрель.