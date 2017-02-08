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В Мариупольском похоронном бюро СБУ проводила обыск: взломали двери, изъяли деньги и документацию. ВИДЕО

08.02.2017 16:10
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В Мариупольском похоронном бюро СБУ проводила обыск: взломали двери, изъяли деньги и документацию. ВИДЕО

Сегодня в офисе похоронной фирмы «Скорбота» по улице Николаевская прошли обыски.
Вооруженные сотрудники СБ Украины и прокуратуры рано утром зашли на предприятие и, взломав двери, приступили к обыску. Также вскрыли сейфы. По словам главы общественной организации «Скорбота» Николая Сапарова, правоохранители показали постановление на обыск, но не вручили протокол, в котором были бы зафиксированы все изъятые вещи и документы. По словам Сапарова, они пытались повредить как можно больше имущества предприятия. К примеру, Сапаров показал выбитые замки на дверях и иконы, которые лежали на полу. Руководство предприятия вызвало полицию, чтобы те зафиксировали имущественный ущерб. На данный момент сотрудники «Скорботы» приводят помещение в порядок.
Николай Сапаров настаивает на том, что сотрудники СБУ и прокуратуры в рамках расследования уголовного дела имели с ним связь, могли взять у него ключи и не взламывать двери. «Все было сделано демонстративно и вот так показательно. Они могли взять ключи и им бы просто открыли. Никто бы не препятствовал, не сопротивлялся», - говорит он.
Одновременно с обыском с офисе «Скорботы» проводился обыск и дома у самого Николая Сапарова.
«Все входные двери сломаны, изъяты все компьютеры, носители, все пожарные сигнализации, охранные сигнализации выведены из строя. Я не пойму, с какой целью», - говорит он, также Сапаров сказал, что правоохранители изъяли и дневную выручку предприятия, но какова была эта сумма, он сказать не может. По словам руководителя «Скорботы», ущерб предприятию - 50 тыс. грн. Он добавляет, что после обыска исчезло кофе, еда и было выпито оставшееся после Нового года спиртное.
«Очень жаль, что свою работу некоторые исполняют таким образом, нужно людьми оставаться всегда», - сказал Николай Сапаров.
Как сообщили 0629 правоохранители, данные обыски проходили и в других похоронных предприятиях, они проводились в рамках открытого криминального производства по ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Следственные действия продолжаются.



Теги: Донбасс, Мариуполь, обыск, похоронное бюро
 
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