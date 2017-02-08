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Архив - Донецкая область

В ряды боевиков «ДНР» набираются осужденные

08.02.2017 13:33
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В ряды боевиков «ДНР» набираются осужденные

В «ДНР» активно набирают в ряды боевиков осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях на оккупированной территории. Так, в одной из последних партий «кандидатов на службу», прибывших в Донецк, находилось 28 осужденных из Горловки. Об этом пишет координатор группы Информационное спротивление Дмитрий Тымчук на своей страницы в Фейсбуке.
Также тымчук сообщает, что из числа преподавателей и слушателей «Донецкого военного училища» командованием «1-го АК ДНР» формируется сводное подразделение, которое планируется перебросить в район Спартака (Донецк, Авдеевское направление) для выполнения боевых задач.
«В то же время, после повышения степени боевой готовности в частях «1-го АК ДНР», «контрразведка МГБ ДНР» начала расследование по множественным случаям неприбытия боевиков в расположение части (подозрение на дезертирство). Наибольшее количество таких случаев зафиксировано в «3-й омсбр» и «7 омсбр»., - пишет Дмитрий Тымчук.



Теги: Донбасс, осужденный, ДНР, боевики
 
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