Взрывом срезало часть головы и оторвало одну ногу

08.02.2017 19:45

Гиви мог погибнуть в результате покушения кого-то из своих подчиненных, который заложил взрывчатку в кабинете главаря "Сомали". На эту версию указывает ряд факторов, которые озвучил главарь банды "Легион" Сергей Завдовеев по кличке Француз.

Боевик рассказал, что взрывчатка могла быть заложена у батареи. И сделал это тот, кто был недавно принят в ряды банды, сообщает "Диалог. UA". Оконные рамы в кабинете убитого главаря "Сомали" остались целыми, Француз считает, что это одно из убедительных доказательство того, что террорист погиб именно от взрывного устройства. "Если бы по помещению произвели выстрел из огнемета, то рамы выбило бы внутрь комнаты", - заявил Завдовеев. Кроме того, в пользу взрывчатки говорит и тот факт, что Гиви лежал ногами к окну, правда одна из них была оторвана полностью, на второй не было ступни, была также срезана часть головы боевика. "Это говорит о том, что был направлен взрыв со стороны батареи. Осколков в комнате не нашли, это, соответственно, был или тротил, или пластид", - уверен Француз.

Источник dialog.ua